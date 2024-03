JETZT SUMMIT vollgepackt mit inspirierenden Keynotes und Podiumsdiskussionen

Beim JETZT SUMMIT am 20. und 21. März in Wien drehte sich in Keynotes, Best Practices und Panels alles um Digital Marketing, Digital Advertising, Digital Media, Digital Publishing und Digital Commerce. Rund 500 Teilnehmer von werbetreibenden Unternehmen, Agenturen, Medienhäusern, Vermarktern sowie AdTech-Dienstleistern lauschten den Ausführungen von mehr als 70 Speakern in 23 Programmslots.

„We are all more confused, but on a higher level“ – so lautete das Generalmotto beim JETZT SUMMIT 2024 (https://summit.jetzt-konferenz.at/) am 20. und 21. März in Wien. Der zweitägige Must-Attend Event für heimische Digital-Marketing-Profis im hippen Hotel Courtyard by Marriott widmete sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen, den immer neuen Herausforderungen, den vielen faszinierenden Innovationen und zahlreichen Best Practices in den Bereichen Digital Marketing, Digital Advertising, Digital Branding, Digital Media, Digital Publishing und Digital Commerce. Erklärtes Ziel der Fachkonferenz, die an den beiden Konferenztagen 500 FachbesucherInnen anlockte, war die Vermittlung von sofort umsetzbarem Know-how im Digital Business, die Stärkung der Digital Marketing-Kompetenz in Österreich, das Aufspüren von Trends im Digital Business sowie die Vernetzung von gleichgesinnten Digital Marketing-Profis von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Publishern, Vermarktern, Agenturen und Technologiedienstleistern

Vier internationale Top-Keynoter, sieben Podiumsdiskussionen

Zentrale Programmpunkte des JETZT SUMMIT 2024 waren die internationalen Opening Keynotes von Wesley ter Haar, Gründer der Agentur Media.Monks, die vom US-Branchenfachmedium „AdWeek“ 2023 als AI Agency of the year gewürdigt wurde, sowie von Nandini Jammi, Co-Founder des Check My Ads Institute, die in ihrer Speech aufzeigte, wohin über Programmatic Advertising gebuchte Werbegelder unter Umständen fließen. Auch die internationalen Afternoon Keynotes waren top besetzt: Francesco Martini, Executive Creative Director bei Leo Burnett Italia, präsentierte eine der spektakulärsten Werbekampagnen des vergangenen Jahres für Fiat und Jörg Heinemann, Innovation Evangelist des E-Commerce-Giganten Otto Group, referierte zum Thema „Social Commerce – Droht die Revolution im E-Commerce?“.

Hochkarätig besetzt waren auch die Panels beim JETZT SUMMIT 2024: Sieben mit namhaften Digital-ExpertInnen von Werbetreibenden-, Agentur-, Medien/Vermarkter- und Dienstleisterseite besetzten Podiumsdiskussionen widmeten sich folgenden Themen: Status quo von Digital Marketing in Österreich, Digital Out of Home (DOOH), Video Advertising, Programmatic Advertising, Digital Media Usage/Leistungswerte, Ad Fraud/Brand Safety/Visibility und Digital Creativity.

Wissenstransfer und Networking für Digital Marketer

„Der JETZT SUMMIT war wie schon in den Vorjahren als großes Get-Together aller Digital Marketing Professionals Österreichs sowie als Ort des Wissenstransfers angelegt. Wir blicken auf zwei spannende Tage mit inspirierenden Programmpunkten, disruptiven internationalen Keynotes und anregendem Austausch zwischen den Best Heads der Branche zurück“, bilanzieren Maximilian Mondel und Bernd Platzer von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien, die hinter der Konzeption und Umsetzung des JETZT SUMMIT stehen.

Über JETZT SUMMIT und die JETZT Konferenzen:

Der JETZT SUMMIT (https://summit.jetzt-konferenz.at) ist die thematisch breit gefächerte, zweitägige Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Im Gegensatz zu den JETZT Nischenkonferenzen (www.jetzt-konferenz.at) widmet sich der JETZT SUMMIT an zwei Konferenztagen den wichtigsten und relevantesten aktuellen Fragestellungen im Digital Marketing.