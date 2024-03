MEGABOARD Mitarbeiterinnen zeigen Stärke

MEGABOARD, der Spezialist für Außenwerbung, feiert nicht nur am Weltfrauentag die geballte Frauenpower. Wir möchten die herausragenden Rollen der Frauen bei MEGABOARD nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern jeden Tag würdigen. Mit einer Mehrheit von Frauen im Unternehmen, setzen wir ein inspirierendes Beispiel für Gleichberechtigung und Chancengleichheit in der Arbeitswelt.

Die Mitarbeiterinnen von MEGABOARD beweisen tagtäglich, wie sie das Out-of-Home-Business mit großer Leidenschaft, viel Professionalität und enormer Entschlossenheit beherrschen – sei es in individuellen Weiterbildungen, bei der Bewältigung herausfordernder Projekte oder im Management von Familienverpflichtungen. Sie stehen vollkommen hinter dem Firmenmotto „Wir machen’s MEGA“ und das gelingt am Besten gemeinsam. Wir möchten den Weltfrauentag nutzen, um den unermüdlichen Einsatz und die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen entsprechend hervorzuheben. Ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und die Entschlossenheit, Großes zu erreichen, sind der Schlüssel zu unserem Unternehmenserfolg.

„Bei MEGABOARD sind wir davon überzeugt, dass Vielfalt und Inklusion bedeutende Faktoren für den Erfolg sind“, sagt CEO Hansjörg Hosp. „Wir legen großen Wert darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem gleiche Chancen für alle bestehen und jede Person ihr volles Potenzial entfalten kann.“

Das Produktportfolio von MEGABOARD bietet unseren Kund:innen eine breite Palette von Werbemöglichkeiten im urbanen Raum, darunter MEGAgerüste, MEGAfassaden, MEGAboards und MEGAscreens. Diese Produkte ermöglichen es Unternehmen, ihre Botschaften mit MEGAsichtbarkeit und MEGAaufmerksamkeit zu präsentieren.