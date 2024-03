Multi-Channel-Marketing maximiert Leads

Die neueste Ausgabe von „90 minutes B2B Marketing“, powered by KSV1870, zog erneut zahlreiche Besucher an und bewies damit die anhaltende Relevanz und Attraktivität dieses Eventformats. Über 30 Gäste versammelten sich in den historischen Räumlichkeiten der Sektkellerei KATTUS in Wien, um tiefe Einblicke in die beeindruckende Entwicklung und die innovativen Marketingstrategien von PlanRadar, einem der führenden globalen Proptech-Startups, zu erhalten.

Herwig Sauberer, Head of Marketing MENA & APAC und damit ein ausgewiesener Experte in der Welt des B2B-Marketings, führte das Publikum durch die eindrucksvolle Geschichte von PlanRadar – von seinen Anfängen als Startup bis hin zu seiner Position als globaler Marktführer. Er präsentierte detaillierte Einblicke in die ausgeklügelten Marketingstrategien des Unternehmens, die es ermöglicht haben, effektiv auf globaler Ebene zu agieren und dabei stets den Fokus auf hochwertige Leads zu legen.

„Unser Ansatz im Marketing ist es, nicht nur das Volumen, sondern vor allem die Qualität der Leads zu maximieren. Mit einer eigenen Lead-Enrichment-Abteilung analysieren wir genau, wie wertvoll jeder Lead für uns ist. Diese Strategie hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind“, erklärte Herwig Sauberer. Zudem ging er auch detailliert darauf ein, wie sie mit Mid- und Lower-Funnel-Marketing in einen neuen Markt eintreten, um schnell und effizient Rückschlüsse aus dem Markt zu erhalten.

Ein wichtiger Aspekt von PlanRadar‘s Marketingstrategie ist der smarte Einsatz von Multi-Channel-Marketing, das Marketing und Vertrieb über effizientes Leadmanagement verbindet. Sauberer beleuchtete den erfolgreichen Channel-Mix aus organischer Suche und LinkedIn, während er hervorhob, dass Meta das Feld 2023 verlassen hat, vor allem aufgrund schlechter Datenqualität. „Unser starkes organisches SEO und eine smarte Content-/Lead-Strategie sind die Basis für Direct Leads. 2023 haben wir uns von Meta getrennt, da die Datenqualität unseren Anforderungen nicht entsprach“, fügte Sauberer hinzu.

Die Moderation des Abends übernahm Martin Kernthaler, VP International Marketing bei EVVA Sicherheitstechnologie und Mitglied der B2B Expert-Group des DMVÖ. Kernthaler führte informativ und spannend durch das Programm und bot den Teilnehmenden wertvollen Wissenstransfer und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.

„Die leidenschaftlichen Diskussionen und das positive Feedback der Teilnehmer zeigen uns, dass wir mit ‚90 minutes B2B Marketing‘ genau den Nerv der Zeit treffen. Es ist eine Freude, solch inspirierende Speaker wie Herwig Sauberer bei uns zu haben und gemeinsam mit unseren Gästen in die Zukunft des B2B-Marketings zu blicken“, kommentierte Martin Kernthaler.

Über den DMVÖ

Der DMVÖ fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument*innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die Expert-Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit den beiden Communitys Datanauts und Marketing Natives setzt der DMVÖ einerseits einen Schwerpunkt auf den Bereich Data Science und bietet andererseits dem Nachwuchs eine Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument*innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at