Österreichischer Handballbund verstärkt seine mediale Schlagkraft

Nach den überragenden Auftritten des heimischen Herren-Nationalteams bei der Europameisterschaft in Deutschland, hat der Österreichische Handballbund (ÖHB) prompt reagiert und seine mediale Schlagkraft massiv erhöht. Für das Super-Handballjahr 2024 wurde eine Medienkooperation mit INFOSCREEN fixiert. Denn der sportliche Terminkalender hat es tatsächlich in sich. Im Mai steht in Wien das Playoff für die Herren-WM 2025 auf dem Programm. Als Highlight des Jahres geht im November und Dezember die Heim-EURO des Damen-Nationalteams in Innsbruck und Wien über die Bühne. Der ÖHB ist überzeugt, dass Medienpartner INFOSCREEN – DEIN ÖFFI TV den Sport noch populärer machen und viele Fans zu den Heimspielen locken wird. Startschuss für die vorerst 10-monatige Kooperation war das Damen-Ländermatch gegen Norwegen am Sonntag, dem 03. März in Innsbruck.

„Dass INFOSCREEN mit seiner nationalen Tages-Reichweite von 10,6 Prozent eine enorme Mobilisierungskraft hat, wissen wir seit der Heim-EURO der Herren vor vier Jahren“, freut sich Christoph Joklik über die erneute Kooperation mit dem ÖFFI-TV. Als Geschäftsführer der ÖHB Marketing- und Veranstaltungs GmbH hat Joklik INFOSCREEN schon 2020 als Medienpartner für die Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich an Bord geholt. Schon damals hatte INFOSCREEN mit Ankündigungen, Sporttipps und Nachberichten höchst erfolgreich geholfen, die Popularität der Sportart zu heben und Fans zu den Spielen zu locken. Was weniger bekannt sein dürfte als die Reichweitenstärke des ÖFFI-TV ist die Handball- und Sport-Begeisterung der INFOSCREEN-Führungsmannschaft.

INFOSCREEN-Geschäftsführer als Schlachtenbummler

So lässt es sich INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl nicht nehmen, das Nationalteam auch bei Auswärtsspielen lautstark zu unterstützen. Zuletzt etwa bei den Gruppenspielen der Herren bei der EURO in Mannheim. „Gerade bei diesem Turnier hat man gesehen, dass eine Mannschaft, die über sich hinauswächst, eine wahre Euphorie auslösen kann“, erklärt Berndl. „Dass INFOSCREEN jetzt dazu beiträgt, diese Euphorie weiter zu befeuern, freut mich sehr.“ Dabei ist die Verbundenheit mit Handball bei Berndl tief verwurzelt. Der INFOSCREEN-Geschäftsführer war selbst beim WAT Fünfhaus, dem ersten Verein von ÖHB-Kapitänin Sonja Frey, als Spieler aktiv. „In dieser Zeit traf ich auch regelmäßig in packenden Duellen auf Werner Möstl und Roman Frimmel, die Väter von Nationalteam-Torhüter Constantin Möstl und -Linksaußen Sebastian Frimmel“, erinnert sich Berndl.

Partnerschaft als doppelter Glücksfall

Große Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem ÖHB herrscht auch bei Wolfgang Kern, Teamleader Marketing, Events und Sport Cooperations bei INFOSCREEN. Der unerwartete Erfolgslauf bei der EURO der Herren hätte gezeigt, welches Potenzial Handball habe. „Wir wollen mit der Medienkooperation nicht nur Menschen für den Sport begeistern, sondern auch Zuschauer in die Hallen und Kinder zum Training in die Vereine locken.“ Um die Vorankündigung der Matches und die Berichterstattung darüber möglichst lebendig zu gestalten, wird Kern persönlich aus den Hallen Pressefotos und -berichte beisteuern. Die große Leidenschaft für Sport und das persönliche

Engagement machen das ÖFFI-TV zum idealen Partner, freut sich Christoph Joklik. „Wir bekommen von INFOSCREEN nicht nur eine hervorragende Reichweite. INFOSCREEN bringt auch viel Herzblut in diese Zusammenarbeit. Das ist für uns ein doppelter Glückfall.“ Tatsächlich wir das ÖFFI-TV den ÖHB nicht nur mit redaktioneller Berichterstattung, Vorankündigungen der Heimmatches, sondern auch mit Gewinnspielen und drei Kundenevents unterstützen.