Out Of Home Events – Riesen Chancenpotentiale für KMU

In diesem MedienManager-Talk zwischen Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Otto Koller, Co-Herausgeber der MedienManager Plattform, geht es um die Frage: Was können KMU von den Großveranstaltungen und Mega-Info-Events, wie beispielsweise den Wiener Elektrotagen, von den großen Werbetreibenden lernen?

Andreas Martin ist gemeinsam mit seinem PMC-Team unter anderem Veranstalter schillernder, hochkreativer und dreidimensionaler digital out of home Events. Zu den Top-Events der Organisation zählen der Wiener Eistraum, die digitale Out-Of-Home Kampagnen rund um das Museums-Quartier und das Leopold Museum und der Mega-Erfolg des größten österreichischen Events für elektrische Fortbewegung, die Wiener Elektrotage. Am 7. März wurde Porsche Austria und das Team seiner Inhouse Agentur PMC-Porsche Media & Creative mit dem ADGAR als Printwerber des Jahres 2023 ausgezeichnet.

In diesem MedienManager-Talk geht es um die Chancenpotentiale, die Out Of Home Events auch KMU bieten und warum sie für zukünftige Werbestrategien von großer Bedeutung sein werden.

