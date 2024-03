Compliance und Chancen mit der RTR KI Servicestelle

In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) das Geschäftsumfeld revolutioniert, stehen sie vor der Herausforderung, technologische Innovationen zu integrieren und dabei den immer komplexer werdenden rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die neu eingerichtete KI Servicestelle der RTR ist ein Navigationsinstrument durch dieses dynamische Terrain, indem sie professionelle Beratung und Unterstützung anbietet. Das Event in Kooperation mit der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien: „Zukunftssicher durch das KI-Zeitalter: Compliance und Chancen mit der RTR KI Servicestelle“ bietet ihnen praktische Einblicke, wie ihr Unternehmen von KI profitieren kann, ohne dabei rechtliche Grenzen zu überschreiten.

Speaker:

Klaus Steinmaurer: Als Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH bringt Klaus Steinmaurer eine tiefe Expertise in Regulierung, Datenschutz und Compliance ein. Seine umfangreiche Erfahrung, gewonnen durch leitende Positionen bei führenden Telekommunikationsunternehmen und seine aktive Rolle in europäischen Regulierungsbehörden, macht ihn zu einem gefragten Experten in Sachen KI und Recht. Klaus wird die Vision und Dienstleistungen der KI Servicestelle vorstellen und erläutern, wie diese Stelle als Brücke zwischen technologischer Innovation und rechtlicher Sicherheit dient. Mag. Ursula Illibauer, MA: Als Referentin der Bundessparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich und erfahrene Datenschutzbeauftragte bietet Ursula Illibauer einen unverzichtbaren Blick auf die rechtlichen Herausforderungen und Chancen, die das kommende KI-Gesetz mit sich bringt. Sie wird beleuchten, wie der neue Rechtsrahmen die Landschaft für Unternehmen in Österreich und Europa verändert und wie ihr einen risikobasierten Ansatz erfolgreich implementieren könnt.



Ihr Mehrwert:

Erhalten sie Einblicke in die neuesten Trends und regulatorischen Entwicklungen im Bereich KI, um ihre Unternehmensstrategie entsprechend anzupassen. Netzwerkmöglichkeiten: Nutzen sie die Gelegenheit, mit Experten und Gleichgesinnten zu netzwerken, um Erfahrungen auszutauschen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.

Agenda:

Einführung in die KI Servicestelle durch Klaus Steinmaurer Der KI-Gesetzrahmen und seine Bedeutung für Unternehmen durch Mag. Ursula Illibauer, MA Fireside Chat mit Klaus und Ursula: Eine offene Diskussion, bei der sie ihre Fragen direkt an die Experten stellen können.

Bei diesem Event stehen SIE im Mittelpunkt. Es geht darum, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie die Möglichkeiten der KI voll ausschöpfen können, ohne dabei den rechtlichen Rahmen aus den Augen zu verlieren. Lassen sie sich diese Chance nicht entgehen, um ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Compliance sicherzustellen.