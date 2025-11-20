„First-Party-Daten sind der Schlüssel zu echter Werbewirkung“

Ein Gespräch mit Marion Stelzer-Zöchbauer, Geschäftsführerin von COPE, und Pierre Greber, Chief Client Officer von COPE, über die neue Ära der digitalen Werbung.

Frau Stelzer, COPE spricht von einer neuen Ära im Online-Marketing. Was macht First-Party-Targeting so entscheidend?



Marion Stelzer: Die Werbewelt steht an einem Wendepunkt – in vielerlei Hinsicht. Mit der geringen Verfügbarkeit von Third-Party-Cookies und damit sinkendem adressierbaren Inventar und strengeren Datenschutzvorgaben können viele Werbetreibende ihre Zielgruppen kaum noch plattformübergreifend gezielt ansprechen. Wir haben dafür eine Lösung: mit unserer europäischen, datenschutzkonformen Umsetzung, die auf verlässlichen, eigenen und aktuellen First-Party-Daten basiert. Das schafft Transparenz, Sicherheit und messbar bessere Ergebnisse.

Herr Greber, was ist der entscheidende Vorteil gegenüber bisherigen Modellen?



Pierre Greber: Wir verbinden Datenintelligenz mit Medienqualität und das bei hoher Reichweite, da unsere Lösung nicht nur Einzelseiten, sondern unser gesamtes Netzwerk (und zukünftig darüber hinaus) datenschutzkonform abbildet. Damit bieten wir dem Werbemarkt die viel geforderte saubere Adressierbarkeit gepaart mit hochwertigen First Party-Daten in Premium-Umfeldern.

Wie wichtig ist dabei der europäische Ad-Tech-Stack, auf den COPE setzt?



Greber: Sehr wichtig. Viele kritisieren die Big Techs, arbeiten aber trotzdem mit ihnen. Wir gehen bewusst einen anderen Weg – aus Überzeugung und im Sinne der Datensouveränität. Europäische Technologie bedeutet DSGVO-Konformität, Transparenz und Kontrolle. Anders als bei den US-Walled-Gardens behalten unsere Kunden und Partner die Hoheit über ihre Daten, Zielgruppen und Ergebnisse.

Wie reagieren Werbekunden auf diese neue Lösung?



Stelzer: Mit großem, vor allem positivem Interesse. Denn derzeit fließt ein Großteil der digitalen Budgets zu internationalen Playern. Wir bieten eine Alternative, die unter anderem die Wertschöpfungskette im Land hält – mit einem europäischen AdTech-Stack – AdServer, CDP, Identifier und CMP – bieten wir hohe Reichweiten mit First-Party-Daten. Mit unserer Lösung erreicht man die gefragten Standard-Zielgruppen ebenso wie spezielle, maßgeschneiderte Audiences und die Ausspielung erfolgt 100% brand-safe und effektiv. Unsere Pilotkampagnen, etwa für philoro EDELMETALLE, zeigen bis zu dreifach höhere Erfolgsraten.

Heißt das, First-Party-Daten sind die Antwort auf die „Cookieless Future“?



Greber: Wenn es um Qualität, Kontrolle und Verlässlichkeit geht ganz klar: ja. Ein großer Faktor ist hier die Wahrung der Publisher-Unabhängigkeit. Uns ist gelungen, diese einzigartigen Daten für Werbetreibende sinnvoll nutzbar zu machen. Diese gilt es nun weiter auszubauen und damit noch attraktiver zu gestalten.

Frau Stelzer, wohin entwickelt sich der digitale Werbemarkt aus Ihrer Sicht?



Stelzer: mein Wunsch: in Richtung Qualität, Vertrauen und Unabhängigkeit. Wir glauben an eine Zukunft, in der Publisher und Marken gemeinsam ein starkes Werbe-Ökosystem bilden und damit die notwendige Wertschöpfungskette im Land halten. Dafür steht COPE – mit unseren Partnern, journalistischer Qualität, technischer Exzellenz und Hands-on-Mentalität.

COPE ist Österreichs Nummer 1 Agentur für Marketingkommunikation

Weniger reden, mehr machen: COPE navigiert Unternehmen durch den Marketingdschungel und bietet für jede Zielgruppe das richtige Medienumfeld: ob in Social Media oder im größten digitalen Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk.

Kein Schnickschnack, nur klare Kommunikation für Marketing & Sales. Und das mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und ausgezeichnet mit über 400 Marketing-Awards.

💡 Targeting-Dilemma gelöst.

Wie erreichen Sie Ihre Zielgruppen auch ohne Third-Party-Cookies – effektiv, sicher und transparent? Mit der neuen First-Party-Targeting-Lösung von COPE.

Hands-On-Mentalität im Mittelpunkt.

COPE klärt auf, wo andere im Dunkeln tappen. Mit Strategie, Klarheit und Effektivität gehen wir jeden Fall an, der auf unserem Tisch landet. Unser Top Ermittlerteam aus Spezialist:innen bringt jedes Kommunikationsrätsel ans Licht. Keine falschen Fährten, kein Marketingbullshit. Case Closed.

