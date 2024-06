Shortlist des BCM-Awards

128 Einreichungen auf der Shortlist – 13 Goldchancen für Österreich – 31 Projekte wurden in diesem Jahr aus Österreich beim größten Content Marketing-Wettbewerb im deutschsprachigen Raum eingereicht und haben damit die Chance auf den Gewinn eines BCM-Würfels.

„Mit 13 Nominierungen haben wir eine wirklich tolle Quote“, freut sich Martin Distl, Österreich-Vorstand des BCM-Ausrichters Content Marketing Forum e.V. (CMF), „das zeigt: Nicht nur im Fußball sind wir aktuell mehr als konkurrenzfähig!“

Wer zu den Gewinnern der begehrten Trophäe gehört, wird am 8. Oktober im Rahmen des diesjährigen Best of Content Marketing-Events im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund verkündet. Die Shortlist steht ab sofort zum Download zur Verfügung.