MedienManager College – Vision und Ziele

Wegweisende Weiterbildung für KMU

Diese innovative Bildungsinitiative ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) zugeschnitten. Dominik Paulnsteiner und Otto Koller, Co-Herausgeber des MedienManagers, die beide in der Vergangenheit große Marketing- und Change Managementkampagnen für Konzerne umgesetzt haben, stehen hinter diesem zukunftsweisenden KMU-Projekt. Ihre Erfahrungen und ihr Engagement fließen in die Entwicklung von Programmen ein, die darauf abzielen, KMU auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen praktisches, anwendbares Wissen zu vermitteln.

Die Vision des MedienManager College

Unsere Mission ist es, KMU mit dem notwendigen Know-How auszustatten, um in der heutigen dynamischen Marktlandschaft erfolgreich zu sein. Dominik Paulnsteiner hat in seiner neuen Rolle als Co Herausgeber des MedienManagers erkannt, dass KMU häufig vor großen Herausforderungen im Marketing stehen und oft von unzuverlässigen Anbietern falsch beraten werden. Während Großkonzerne auf umfangreiche Ressourcen und spezialisierte Agenturen zurückgreifen können, fehlt es KMU oft an den Mitteln, vergleichbare Unterstützung zu erhalten. Hier setzt das MedienManager College an.

„Unser Anspruch ist es, KMU, als Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, zu helfen, mit der Digitalisierung Schritt zu halten und daraus Vorteile zu ziehen. Das MedienManager College ist der Schlüssel, um das notwendige Know-how zu vermitteln und so die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen nachhaltig zu stärken,“ erklärt Dominik Paulnsteiner, der vor allem die Digitalisierung als Chance für KMU sieht.

Ein Konzept für nachhaltigen Erfolg

Das MedienManager College basiert auf einer durchdachten Struktur, die drei zentrale Säulen umfasst:

College: Maßgeschneiderte Ausbildungsformate, die genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind. Consulting: Umfassende, weiterführende Beratungsleistungen, die den gesamten Kommunikations- und Unternehmensberatungsbereich abdecken. Kooperation: Ein Netzwerk vertrauenswürdiger Partner, die alle weiteren Herausforderungen der KMU abdecken.

Unsere Zielsetzung ist es, die Qualität und Professionalität von Konzernstrategien auf KMU zu übertragen. Dies erreichen wir durch praxisorientierte Seminarreihen und individuelle Beratungsangebote.

Otto Koller, seit Jahrzehnten in der Branche und in enger Abstimmung mit KMU, betont: „Es ist uns ein Anliegen, ein Konzept mit Weitblick zu schaffen, das speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist. Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen haben uns gezeigt, wie wichtig praxisnahe und umsetzbare Lösungen sind.“

Warum KMU sich im Marketing oft schwer tun

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, mit begrenzten Ressourcen effektive Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Im Gegensatz zu Großkonzernen fehlt es ihnen häufig an spezialisierten Teams und Budgets, um umfassende Marketingkampagnen zu realisieren. Hinzu kommt, dass viele KMUs nicht über das nötige Wissen und die Erfahrung verfügen können, um die ständig wechselnden Trends und Technologien im Marketing zu verfolgen und anzuwenden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zugang zu relevanten Daten und deren effektive Nutzung, was oft ein großes Hindernis darstellt. Viele KMU haben zudem Schwierigkeiten, die notwendige finanzielle Flexibilität aufzubringen, um in umfassende Marketingkampagnen zu investieren.

Darüber hinaus müssen kleine Unternehmen ihre begrenzten Ressourcen oft auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Dies lässt wenig Zeit und Energie für die Entwicklung und Umsetzung effektiver Marketingstrategien. Besonders im digitalen Bereich wird das Marketing immer komplexer, was es für KMU zusätzlich erschwert, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und diese erfolgreich zu implementieren.

Es besteht zudem ein hoher Vertrauensverlust durch unseriöse Angebote und Versprechen am Markt, die oft nicht gehalten werden. Viele KMU fühlen sich überfordert und wissen nicht, wie sie sich in diesem unübersichtlichen Umfeld zurechtfinden sollen.

Das MedienManager College setzt genau hier an. Durch unsere praxisorientierten Seminare und individuellen Beratungsangebote vermitteln wir KMUs das notwendige Know-how und die Werkzeuge, um ihre Marketingstrategien erfolgreich zu gestalten. Unser Ziel ist es, die Qualität und Professionalität von Konzernstrategien auf KMUs zu übertragen, damit auch kleinere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und in der heutigen dynamischen Marktlandschaft erfolgreich agieren können.

Individuelle Beratungen

Neben unseren Seminaren bieten wir im Rahmen des MedienManager Colleges auch individuelle Beratungen an. Dies ermöglicht es uns, spezifische Herausforderungen unserer Kunden zu identifizieren und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Unsere Erstberatung ist standardisiert und wird von unseren Premiumpartnern gesponsert, um eine erste Problemerkennung und Lösungsansätze zu gewährleisten. Darauf aufbauend können Unternehmen gezielte Unterstützung durch unsere Experten erhalten.

Dominik Paulnsteiner berichtet: „Wir haben bereits erste Kunden in diesem neuen System beraten, die jetzt ihre Marketingstrategien deutlich professionalisieren konnten und bereits deutliche Zugewinne machen. Dieses Wissen möchten wir allen KMU mit unseren Angeboten ermöglichen.“

Verständnis und Unterstützung auf Augenhöhe

Wir verstehen die Sorgen und Herausforderungen von KMU und möchten ihnen helfen, genau diese gemeinsam zu lösen. Otto Koller hebt hervor: „Es ist wichtig, dass KMU die Balance zwischen bewährten, traditionellen Marketingmaßnahmen und modernen, digitalen Ansätzen finden. Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen haben uns gezeigt, wie bedeutend dieses Zusammenspiel ist.“

Unsere Philosophie ist es, unseren Lesern und Kunden nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern ihnen konkrete, anwendbare Strategien und Lösungen an die Hand zu geben. Wir sehen es als unsere Aufgabe, KMU zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen Wege zu finden, ihre Marketingziele zu erreichen, ohne dabei auf überteuerte, wenig effektive Dienstleistungen „reinzufallen“.

Kontakt und weitere Informationen

Für weitere Informationen über das MedienManager College und unsere Angebote kontaktieren Sie uns direkt unter seminar@medienmanager.at. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihres Unternehmens zu gestalten.