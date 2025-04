SmellView™: Wenn das Smartphone nach Käse duftet – Gurkerls 1.-April-Coup mit Witz und Vision

Wer heute sein Smartphone an die Nase hält, ist entweder komplett übermüdet – oder auf die neueste Innovation von Gurkerl hereingefallen: SmellView™. Der Online-Supermarkt sorgt mit seinem 1.-April-Streich für Aufsehen – und jede Menge Schmunzler. Denn die Idee, dass das Handy plötzlich nach Erdbeeren oder Brot duftet, ist so absurd wie genial.

Duft per Klick – mit Augenzwinkern

Die vermeintliche Neuheit kommt wie eine echte Tech-Sensation daher: Einfach auf das „Riechen“-Symbol in der Gurkerl-App tippen, das Smartphone vors Gesicht halten – und schon soll einem der Duft von frisch gemahlenem Kaffee entgegenwehen. Unterstützt von einer angeblich KI-gesteuerten Mikro-Vibrations-Technologie im OLED-Display. Klingt abgefahren? Ist es auch. Aber gerade deshalb funktioniert der Gag so gut.

Denn Gurkerl trifft mit dem SmellView™-Stunt genau den Nerv im Onlinehandel: die Lücke zwischen digitalem Einkauf und sinnlicher Produkterfahrung. Klar, dass Obst, Käse und Brot besonders gut als aromatische Lockmittel taugen. Und wenn dann noch pseudowissenschaftliche Details wie „neurologisch abgestimmte Duftmoleküle“ oder ein interdisziplinäres Forscherteam genannt werden, ist der Tech-Satire-Charme perfekt.

Warum das mehr als nur ein Gag ist

So sehr SmellView™ auch ein Aprilscherz ist – er erzählt auch viel über die Zukunft des E-Commerce. Die Idee, Online-Shopping multisensorisch erlebbar zu machen, ist gar nicht so abwegig. Touchscreens, Sprachsteuerung, Augmented Reality – viele Innovationen klangen anfangs verrückt. Und genau hier setzt der Witz an: Er überzeichnet, was irgendwann vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist.

Fazit: Gelungen, charmant, und mit einem Hauch Croissant

Gurkerl zeigt mit SmellView™, wie man Markenkommunikation humorvoll und kreativ angehen kann. Der Beitrag sorgt nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern bringt die Marke als innovationsfreudig, sympathisch und mutig ins Gespräch. Und wer weiß – vielleicht riecht das nächste Smartphone-Update ja wirklich nach Rosmarin.

Mehr zum Duft der Zukunft (und dem besten Aprilscherz des Tages):

👉 gurkerl.at/thema/smellview