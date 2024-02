Das Content Marketing Forum ist der Verband der Content Marketing Expert:innen im deutschsprachigen Raum.

Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister:innen und Content Marketing betreibende Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden im CMF eine Plattform für fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen.

Wir bieten unseren Mitgliedern Services und Weiterbildungen an, um sie in ihrem täglichen Business zu unterstützen, vermitteln Kooperationen und Projektanfragen.

In Arbeitsgruppen erarbeiten wir Ideen und Initiativen, um die Branche für inhaltsgetriebene Unternehmenskommunikation weiterzuentwickeln und die Qualität der Kommunikationsmaßnahmen zu fördern. Mit dem Best of Content Marketing Award zeichnet das CMF jährlich die besten Ergebnisse unserer Marketingdisziplin aus.

Wir vertreten eine Branche, die im deutschsprachigen Raum pro Jahr über neun Milliarden Euro umsetzt.