Papier und Pixel – die neue Drucklandschaft

Das war der Druck Medien Tag 2024

Digitalisierung war gestern – heute gelten KI Assistenten als der Hebel, wenn es um Effizienzsteigerung, neue Arbeitswelten und neue Businessmodelle geht. Bei Druck- und Medienunternehmen orteten die Expert:innen beim Druck Medien Tag noch Luft nach oben.

„Aktuell verlieren wir in der Druck- und Medienbranche jeden Tag Druckaufträge in Ausland. Hier müssen wir dagegen halten. Einerseits, indem wir ein Bewusstsein schaffen, dass Regionalität einen wichtigen Beitrag zum Standort Österreich und zur Reduktion des CO2 Footprint leistet. Und andererseits, indem wir die Chancen von KI nutzen“, sagte Gerald Watzal, Präsident des Verband Druck Medien bei der Eröffnung des Druck Medien Tags. Gastgeberin und Landesgruppenobfrau stimmte zu und betonte: „Für den Druck Medien Tag konnten wir hochkarätige Expert:innen gewinnen, die uns konkrete Anwendungsbeispiele und Ideen für die Drucklandschaft von morgen liefern.“

Schwerpunkt KI

Die ersten KI Modelle haben sich in der Praxis schon bewährt und zeigen beeindruckende Zahlen. Wolfgang Jeschke von GC Graphic Consult beleuchtete die Effizienzsteigerungen in der Druckproduktion, Peter Berger von Team Vertriebserfolg zeigte, wie Vertriebsmitarbeitende von einem KI-gestützten Assistenzsystem profitieren und Günter Albrecht von Müller Martini stellte die Möglichkeiten von Smart Factory vor.

Print wirkt nachhaltig

Dass Print wirkt, ist unbestritten. Doch wie stark und nachhaltig, dass hängt vom Einsatz ab. Die Grande Dame der Motivforschung, Helene Karmasin, gab einen Einblick, wie Unternehmen die visuelle Kommunikation besser für den Unternehmenserfolg nutzen können und welche Rolle Print dabei spielen kann. Ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit standen zudem die Vorträge von Johannes Warther, Unternehmensberater und Partner bei Apenberg & Partner, und Ernst Brunbauer, Geschäftsführer der Lenzing AG.

Schwerpunkt Ausbildung

Welche Skills es in Zukunft für die Druck- und Medienlandschaft braucht und wie die Ausbildung auf die neuen Anforderungen reagieren kann, dazu sprach Patrick André, Abteilungsleiter Printmedia an „Der Graphischen“. In der anschließenden Diskussion mit jungen Talenten aus Lehre und Ausbildung ging es Inhalte für die nächste Lehrplanreform.

