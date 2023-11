Content Marketing Forum erweitert den Vorstand

Neues Ressort „Content Business“ – Unterstützung für mehr Effizienz und Effektivität im Agenturgeschäft

Das Agenturgeschäft effizienter machen und damit nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg sichern, das ist eine der großen Herausforderungen, vor denen Content Marketing Agenturen stehen, ebenso wie alle anderen Marketing-Dienstleister. Diesem Bedarf trägt das Content Marketing Forum (CMF), der Verband der Content Marketing Expert:innen im deutschsprachigen Raum, mit dem neuen Vorstandsressort „Content Business“ Rechnung.

An der Spitze des neuen Ressorts steht mit Götz Teege (SALT21) ein Agenturprofi, der mehr als 30 Jahre Erfahrung mit der Optimierung von Prozessen und Strukturen mitbringt: „Die Frage, wie sich mit Agenturleistungen nachhaltig Gewinne erzielen lassen, ist nicht neu – sie wird aber in Anbetracht sinkender Budgets und steigender Anforderungen immer drängender.“ Und die Antwort des CMF darauf? „Bereits seit eineinhalb Jahren arbeiten wir in einer Task Force an praktischen Arbeitshilfen für unsere Mitglieder, um sich effizienter aufzustellen und effektiver arbeiten zu können“, sagt Olaf Wolff, erster Vorsitzender des CMF. „Im Laufe dieser Zeit haben wir gesehen, wie strategisch wichtig das Thema für viele unserer Mitglieder und für uns als Verband ist. Als Vorstandsressort bekommt es nun auch formal diese Priorität.“

„Praxisnähe und aktive Unterstützung der Mitglieder sind uns die wichtigsten Anliegen – es geht nicht um Diskussionen auf Metaebene, sondern darum, zu helfen, dass unsere Mitglieder noch erfolgreicher werden,“ sagt Teege. Ergänzend zur Verbandsarbeit bietet das CMF zudem eine Reihe von Leistungen unabhängiger Anbieter an, die Agenturen in der Optimierung ihres Geschäfts unterstützen – für Mitglieder zu deutlich vergünstigten Konditionen.

„Content Business“ wird nicht das einzige neue Ressort im CMF-Vorstand bleiben: „Verbände befinden sich im starken Wandel und auch wir als CMF definieren uns in Anlehnung an die Bedürfnisse unserer Mitglieder neu. Entsprechend wird es auch im Vorstand weitere Ergänzungen geben – mehr dazu in den nächsten Monaten,“ so Wolff.

Götz Teege:

Seit mehr als 30 Jahren ist Götz Teege in leitender Position im digitalen Agenturgeschäft tätig – zu An-fang bei Springer&Jacoby, später bei Elephant Seven, Pixelpark und in der Publicis Groupe. Inhaltlicher Schwerpunkt waren dabei insbesondere in den letzten 15 Jahren Gestaltung von Prozessen und Strukturen für effizientere Abläufe und effektiveres Arbeiten. 2022 gründete Teege SALT21, ein Unternehmen, das sich auf die Unterstützung und Beratung von Agenturen und Marketingabteilungen in Fragen der Organisationsentwicklung fokussiert.

Content Marketing Forum:

Das Content Marketing Forum ist der Verband der Content Marketing Expert:innen im deutschsprachi-gen Raum. Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister und Content Marketing betreibende Unter-nehmen finden im CMF eine Plattform für fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen. Wir vertreten eine Branche, die pro Jahr über neun Milliarden Euro umsetzt.