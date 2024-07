Werbemarkt Studie 2024: Werbeausgaben erreichen neuen Höchstwert

Österreichische Werbemarkt Studie 2024 der Post: Werbeausgaben erreichen neuen Höchstwert von 7,4 Mrd. Euro

Plus für DOOH, Events und Online-Werbung – Dialogmarketing Print weiter beliebt

Nicole Schlögl-Slavik ist Leiterin Marketing und Produktmanagement, Brief & Werbepost bei der Österreichischen Post AG. Im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber MedienManager berichtet sie über die neue Österreichische Werbemarkt Studie 2024.

Diese zeigt die Ausgaben und Trends in der heimischen Werbebranche auf. So setzt sich der Anstieg der Werbeausgaben weiter fort: Die Gesamtausgaben für Werbung, mit den zentralen Zielen des Imageaufbaus sowie der Markenbekanntheit, haben im Jahr 2023 ihren bisherigen Höchstwert von über 7,4 Milliarden Euro erreicht und brechen damit auch den einstigen Rekord von 2019. Den größten Zuwachs verzeichneten Aktivitäten mit Eventcharakter sowie Dialog Online-Maßnahmen. An weiterer Bedeutung gewonnen hat außerdem digitale Außenwerbung, denen der Sonderteil der Österreichischen Werbemarkt Studie gewidmet ist.

Weitere interessante Themen finden Sie hier