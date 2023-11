Exklusive Vorweihnachtszeit

Das Warten auf die festliche Vorweihnachtszeit hat ein Ende! Die Event- und Werbeagentur FuchsundFreude lädt ab 21. November 2023 erneut zum einzig exklusiv buchbaren Punschstand in den zauberhaften Garten des 5-Sterne-Superior-Hotels Palais Coburg Residenz im Herzen der Wiener City ein.

Wiens einziger exklusiv für einen Abend buchbarer und individuell bespielbarer Punschstand punktet heuer mit einer besonderen Neuheit für die Gäste: Der Stand hat seinen Platz nicht mehr beim Restaurant „Clementine“ (90 Falstaff-Punkte), sondern im malerischen Privatgartenbereich des imperialen Palais Coburg, was für eine noch stimmungsvollere und exklusivere Atmosphäre in der Adventszeit sorgt.

„Der exklusive Punschstand von FuchsundFreude im idyllischen Garten des Palais Coburg ist für mich ein Ort, an dem die Magie der festlichen Saison in jeder Ecke spürbar ist. Inmitten dieser traumhaften Kulisse kann man den Stress des Alltags vergessen und in entspannter Atmosphäre wertvolle Momente mit Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern teilen. Ein Abend hier ist wie eine Reise in die Welt der Vorfreude auf Weihnachten – und es ist mir eine Freude, diesen Ort des Miteinanders wieder für unsere Gäste und in Folge für unsere Kundinnen und Kunden zu öffnen“, freut sich Agenturinhaberin Stephanie Fuchs-Groszmann.

Exklusive Vorfreude: Networken, Freunde treffen, Genießen

Insgesamt fünf Wochen bietet der Vorweihnachtsstand die perfekte Gelegenheit für ein festliches Get-together, eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier oder Networking in entspannter Atmosphäre. Einige der heiß begehrten Termine sind aktuell noch kurzfristig auf fuchsundfreude.at/punschstand zu buchen. Dabei können die Gäste den Abend mit erlesenen Punschkreationen, ausgewählten Weinen und Getränken sowie köstlichen warmen und kalten Snacks genießen.

Gemeinsam in der Vorweihnachtszeit Gutes tun

Neben der festlichen Stimmung und der fröhlichen Zusammenkunft liegt FuchsundFreude auch das soziale Engagement am Herzen. Wie in jedem Jahr werden Spenden gesammelt, die gemeinsam mit einer großzügigen Zuwendung der Agentur an die Stiftung Kindertraum übergeben werden. Diesmal steht ein heiltherapeutisches Reit- und Voltigier-Projekt im Fokus, das Kindern mit sozial-emotionalen Beeinträchtigungen, Entwicklungsschwierigkeiten und schweren Traumatisierungen die Erfüllung eines Herzenswunsches ermöglicht. Die Wahl dieses Projekts mit Pferden ist eine persönliche Entscheidung von Fuchs-Groszmann, die selbst eine passionierte Reiterin ist.

FuchsundFreude freut sich auf besinnliche und festliche Abende im Kreise von Freunden, Geschäftspartnern und Unterstützern. Ein Blick in den Terminkalender auf fuchsundfreude.at/punschstand zeigt die verfügbaren Buchungsoptionen für Firmen und Unternehmen sowie private Veranstalter, die den Stand in eigener Sache nutzen wollen.

Über FuchsundFreude

Die Agentur für Werbung, Live Marketing und Events wurde 2008 von Stephanie Fuchs-Groszmann gegründet und spezialisiert sich auf ein vernetztes Angebot aus allen drei Bereichen. Zu den Kunden von FuchsundFreude zählen unter anderem Griesson – de Beukelaer, Meßmer, Campari Group, Österreich Werbung, Austro Diesel oder Raiffeisen Leasing. FuchsundFreude wurde mehrfach mit dem VAMP Award, Austrian Event Award und Austrian Promotion Award ausgezeichnet. In der Vorweihnachtszeit betreibt die Agentur den „Stand der FreuNde“, Wiens einzigen exklusiv buchbaren Punschstand.