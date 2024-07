Neue Studie zu Markenposts in Social Media

89 Prozent der Konsument:innen in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz nutzen in Social Media Markenposts von Unternehmen. Das ist eines der Ergebnisse der neuen Best of Content Marketing-Wirkungsstudie „Marken-Posts: Experiences & Effects“.



Die Studie geht über eine reine Quantifizierung der Nutzung weit hinaus und zeigt insbesondere auf, wie die Posts auf welchen Kanälen von wem wahrgenommen werden – und welche Handlungen sie auslösen – oder auch nicht. Denn eines zeigen die Ergebnisse klar: Der Grat zwischen Folgen und Entfolgen, Kaufimpuls und Reaktanz, ist schmal.

Die gesamte Studie kann hier bestellt werden: Marken-Posts

Hier eine kurze Leseprobe: