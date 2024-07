Die Zukunft des Prospekts

Digitale Prospekte werden automatisiert gestaltet und per Schnittstelle in 1.400 Apps und Plattformen zur Einkaufsvorbereitung als nativer Content integriert, die Inhalte per Schnittstelle automatisch aktualisiert.

Offerista, Experte für digitales Handelsmarketing in Europa, kooperiert mit dem internationalen SaaS Anbieter für digitale Prospekt-Gestaltung, Publitas. Publitas bietet eine automatisierte Werbemittel-Kreation, die Zeit und Ressourcen spart und für die digitale Nutzung optimiert ist. Offerista ermöglicht die reichweitenstarke Ausspielung dieser digitalen Prospekte.

Zukünftig verbinden beide Unternehmen die dynamische Prospekt-Gestaltung von Publitas mit dem Native Network von Offerista, Europas größtem Netzwerk für digitales Handelsmarketing.

Maximale Reichweite für Publitas-Kund:innen in Europa

Besonders Handelskund:innen profitieren künftig von der Kooperation und einer neu geschaffenen API (Schnittstelle) zwischen Publitas und Offerista: Dank dieser kann das, mit Publitas gestaltete, digitale Prospekt direkt in den +1.400 Plattformen und Apps im Offerista Native Network zur Einkaufsvorbereitung veröffentlicht werden.

Hinter dem Offerista Native Network stehen native Integrationen der Prospekte bei Bring!, Chefkoch, DeutschlandCard, Microsoft Bing, Payback und vielen weiteren. Die Prospekte haben so nicht den Anschein von Werbung, sondern werden als kontextuell passende, weiterführende Inhalte zur individuellen Einkaufsplanung wahrgenommen. Durch das Netzwerk unterstützt Offerista monatlich über 46 Millionen aktive Nutzer:innen in Deutschland und über 200 Millionen aktive Nutzer:innen weltweit bei der digitalen Vorbereitung für den Einkauf im lokalen Handel.

Die Prospekte werden dabei passend zu Händler und Zielgruppe im Einzugsgebiet der Händler-Filialen publiziert. So erreichen Händler ihre potenzielle Kundschaft effizient in Momenten der Einkaufsvorbereitung. Der Start der Zusammenarbeit erfolgt in der DACH-Region, in den kommenden Monaten soll das Angebot in weiteren Ländern ausgerollt werden.

Digitale Experience und Inspiration

Das Prospekt ist auch 2024 Leitmedium des Handels. Viele Verbraucher:innen informieren sich vor dem Kauf allerdings online. Digitale Prospekte bieten neue Chancen der Kund:innenaktivierung: wenn sie für die digitale Nutzung gestaltet sind.

Die innovative Software-Lösung von Publitas revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kataloge, Broschüren und Prospekte präsentieren und schafft eine vielfältige, interaktive User-Experience. Nutzer:innen können direkt im Prospekt auf Produkte klicken, um zusätzliche Informationen zu erhalten, Videos anzusehen oder sogar unmittelbar einen Kauf zu tätigen, wobei sie dank der direkten Verlinkung zur Händler-Website nahtlos weitergeleitet werden. Die digitalen Prospekte sind so gestaltet, dass sie sich automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Geräte anpassen, was eine optimale Ansicht auf Desktops, Tablets und Smartphones sicherstellt. Darüber hinaus sind die Inhalte für Suchmaschinen optimiert, was die Online-Auffindbarkeit der Produkte und Angebote verbessert. Unternehmen können ihre Prospekte leicht in eine Website, eine E-Mail, in soziale Medien einbinden oder sie direkt auf (Partner-)Plattformen wie – ab sofort – dem Offerista Netzwerk publizieren.

Dank der Ausspielung der digitalen Prospekte von Publitas durch Offerista auf zahlreichen shoppingrelevanten Plattformen und Apps wird Händlern und Herstellern sehr hohe Sichtbarkeit bei der stets passenden Zielgruppe garantiert. Der Start der Zusammenarbeit erfolgt in der DACH-Region, in den kommenden Monaten soll das Angebot in weiteren Ländern ausgerollt werden.

Marcus Libionka, Director Strategic Partnerships bei Offerista: „It’s a match: Offerista treibt die Zukunft der Handelskommunikation in Europa voran: digital, interaktiv, wirkungsvoll. Durch die nahtlose Integration der intelligenten und automatisierten Lösungen von Publitas in das Offerista Native Network kombinieren wir für den Handel die Vorteile dynamischer, digitaler Werbeformate mit der exklusiven Reichweite unseres europaweit führenden Netzwerks für digitales Handelsmarketing. Dies ermöglicht es unseren Kund:innen, Zeit und Ressourcen zu sparen, während sie ihre Zielgruppen mit inspirierenden Werbemitteln – Full Funnel – über alle Momente bis zur Kaufentscheidung begeistern.”

Guillermo Sanchez, CEO Publitas.com: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Offerista bekannt zu geben. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserer Vision der Zukunft des Discovery Commerce dar – digital, interaktiv und wirkungsvoll. Durch die Verknüpfung der digitalen Prospektlösungen von Publitas mit dem Netzwerk von Offerista vereinen wir das Beste aus beiden Welten: aktivierende Prospekte und maximale Reichweite. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Online-Marketingprozess für Einzelhändler und Marken zu verbessern, sodass sie wertvolle Zeit und Ressourcen sparen können, während sie ihre Zielgruppen an jedem wichtigen Touchpoint – von der Produktentdeckung bis zum Kauf – ansprechen. Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht nur um die Verbesserung des Handelsmarketings, sondern auch um die Etablierung neuer Standards für die effektive Kund:innenbindung.”