INFOSCREEN feierte Sommerfest in Schönbrunn

INFOSCREEN lud am 28. Mai 2026 zum traditionellen Sommerfest in den Tiergarten Schönbrunn. Rund 200 Gäste erlebten Führungen durch den Tiergarten, Gespräche in der ORANG.erie und einen musikalischen Ausklang mit Silent Disco.

INFOSCREEN hat am Donnerstagabend, dem 28. Mai 2026, 200 Gäste zum traditionellen Sommerfest in den Tiergarten Schönbrunn eingeladen. Der Abend begann beim Kaiserpavillon mit einem kurzen Gespräch zwischen INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl und Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck. Anschließend führten Guides die Gäste durch die Anlagen des Tiergartens.

Sommerfest unter dem Motto „Kleine Wunder – große Geschichten“

Das Motto des Abends lautete „Kleine Wunder – große Geschichten“. Bei der Begrüßung bedankte sich Berndl beim Tiergarten- und Marketing-Team für die Gastfreundschaft und Vorbereitung. „Das Tiergarten- und unser Marketing-Team haben für unser traditionelles Sommerfest einen perfekten Tag ausgesucht“, sagte Berndl. „Sie haben einen Tag zwischen dem Song Contest und der Fußball-WM ohne Wolken und mit idealer Temperatur gebucht.“

Im Gespräch mit Hering-Hagenbeck ging es unter anderem um zoologischen Nachwuchs, Zuchterfolge und persönliche Erfahrungen im Tiergarten. Dabei schilderte der Tiergarten-Direktor auch, wie er seine zunächst angespannte Beziehung zu einem Orang-Utan verbessern konnte. Nach einem persönlichen Treffen am Abend und einer der Rangordnung entsprechenden Begrüßung habe sich das Verhältnis verändert. „Der Orang-Utan hat mir dann sogar eine Gurke zum Abbeißen angeboten, die wir gemeinsam gegessen haben. Seither sind wir beste Freunde“, sagte Hering-Hagenbeck.

Führungen durch den Tiergarten

Bei den anschließenden Führungen erhielten die Gäste Einblicke in die Arbeit des Tiergartens und Informationen, die auch für ein begleitendes Tier-Quiz relevant waren. Die Guides erzählten unter anderem von der Elefantendame „Iqhwa“, deren Name aus der Sprache der Zulus stammt und „Die aus dem Eis kam“ bedeutet. Sie wurde durch künstliche Besamung mit tiefgefrorenem Sperma eines wildlebenden Bullen aus dem südafrikanischen Krügerpark gezeugt.

Auch die Gepardenanlage war Thema der Führungen. Im vergangenen September kamen drei Geparden auf natürlichem Weg zur Welt. Da Geparden nach etwa vier Monaten ihre Krallen nicht mehr einziehen können und dadurch die Fähigkeit zu klettern verlieren, benötigt der naturnahe Lebensraum hohe Zäune, aber keine Überhänge als Begrenzung. Eine weitere Information betraf Mähnenrobben: Die bis zu 450 Kilogramm schweren Tiere können im Wasser schlafen, wobei eine Gehirnhälfte aktiv bleibt, um Auftauchen und Atmen zu steuern.

Dinner, Gespräche und Silent Disco

Nach den Führungen standen ein Dinner in der ORANG.erie, Frozen Yogurt, Waffeln und Cocktails auf dem Programm. Den Abschluss des Sommerfests bildete eine Silent Disco. Unter den Gästen waren unter anderem Elisabeth Weber-Eberhardt und Johanna Erd von Dentsu, Constantin Orel vom First Vienna FC, Hermann Tragner von Mythos Mozart, Prisca Olbrich von der Volksoper Wien, Carmen Wieninger von der Wiener Staatsoper, Tina Haslinger vom Jüdischen Museum der Stadt Wien, Christian Aberer von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, Zana Marjan von Slowenien Tourismus, Roswitha Rieger von Publicis, Verena Kehr von Mediaplus, Antonia Schnaderbeck von WPP, Karl Welles von IPG und Izabella Auner vom Centre G3.

Über INFOSCREEN

INFOSCREEN erreicht laut Media-Analyse 1,97 Millionen Zuseher pro Woche und wird dort in einer eigenen Kategorie ausgewiesen. Das ÖFFI-TV startete im April 1998 mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station Stephansplatz. Heute umfasst das Netzwerk rund 4.835 Bildflächen in und um U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt und Steyr sowie im City Airport Train und auf den Flughäfen Graz und Innsbruck. Gesellschafter ist die Gewista-Werbegesellschaft m.b.H., Geschäftsführer ist Sascha Berndl. Die Tagesreichweite liegt bei 938.000, das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter.