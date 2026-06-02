Kooperation stärkt österreichischen Radiomarkt

ORF-Enterprise und RMS Austria präsentierten beim egta CEO Summit in Wien erfolgreiche Kooperationsmodelle im österreichischen Radiomarkt. Im Mittelpunkt standen gemeinsame Initiativen von Privatsendern und öffentlich-rechtlichem Rundfunk sowie die Bedeutung von Radio als stark genutztes Medium in Österreich.

Radio zählt in Österreich weiterhin zu den meistgenutzten Medien. Über alle Altersgruppen hinweg liegt die tägliche Hördauer bei 195 Minuten, also 3:15 Stunden. Täglich erreicht Radio rund sechs Millionen Menschen in Österreich. Beim egta CEO Summit in Wien präsentierten Heinz Mosser von ORF-Enterprise und Mario Frühauf von RMS Austria vor rund 250 Führungskräften von Medienvermarktern aus 40 Ländern Kooperationsmodelle zwischen Privatsendern und öffentlich-rechtlichem Rundfunk.

Zusammenarbeit über Marktgrenzen hinweg

Im Fokus stand die Entwicklung des österreichischen Radiomarkts, der sich über die vergangenen Jahrzehnte von anfänglicher Skepsis hin zu einer breiten Zusammenarbeit entwickelt hat. Die Kooperation zwischen privaten Anbietern und dem ORF wird dabei als ein Faktor für die Vielfalt und Stabilität der heimischen Radiolandschaft beschrieben.

„Aus der anfänglichen Skepsis, die vor etwa 30 Jahren bei der Gründung der Privatradios zwischen jungen, inspirierten Radiomacherinnen und -machern und damaligen öffentlich-rechtlichen Monopolisten herrschte, ist eine starke und vertrauensvolle Kooperation gewachsen. Diesem starken Miteinander und vielen gemeinsamen Initiativen verdanken wir hierzulande eine sehr vielfältige und lebendige Radiolandschaft. Durch ein professionelles Miteinander auf Augenhöhe entwickeln die Privatsender und der ORF den rot-weiß-roten Radiomarkt erfolgreich gemeinsam weiter und bieten Werbetreibenden und dem Publikum Qualität und Angebotsvielfalt“, sagt Mosser.

Auch Frühauf verweist auf die Bedeutung gemeinsamer Marktinitiativen: „Im Radiomarkt hat Österreich schon sehr früh gezeigt, dass konstruktives Miteinander die Basis ist, um Facettenreichtum und journalistische Qualität zu fördern. Radio ist durch seine Nähe zu den Hörerinnen und Hörern und die starke Verankerung im Alltag identitätsstiftend. Durch den starken Kooperationswillen aller Partner, konnte sich die österreichische Radiolandschaft erfolgreich gegen globale Mitbewerber in Stellung bringen.“

DAB+ als gemeinsamer Entwicklungsschritt

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit ist der digitale Radiostandard DAB+. Bereits 2015 setzten 15 heimische Privatradios auf den digitalen Verbreitungsweg. Seit 2025 nutzt auch der ORF DAB+ mit seinen drei nationalen und neun regionalen Sendern. Aktuell senden rund 50 Privatsender über DAB+ und profitieren von höherer Reichweite und besserer Qualität.

ORF SOUND öffnet sich für Privatsender

Auch die Audio-Plattform ORF SOUND ist Teil der beschriebenen Kooperationen. Der ORF hat das Portal als zentrale Audiothek für österreichische Programme geöffnet. Derzeit sind dort rund 30 Privatsender über Web und App empfangbar. Damit erhalten Privatsender eine zusätzliche Verbreitungsmöglichkeit, während für das Publikum ein gebündeltes nationales Audioangebot entsteht.

Gemeinsame Initiativen für den Medienstandort

Zu den weiteren Projekten zählt die Kampagne „Made in Austria – Made for Austria“, die der ORF unter anderem gemeinsam mit dem Verband Österreichischer Privatsender umsetzt. Ziel ist die Stärkung des Medienstandorts Österreich.

Seit bald 20 Jahren arbeiten ORF-Enterprise und RMS Austria außerdem mit dem Creativ Club Austria und Marx Tonkombinat Arbeitergasse zusammen, um Kreative im Radiobereich zu fördern. Jährlich wird die Kampagne für das „Werbewunder Radio“ ausgeschrieben, die mit 10.000 Euro dotiert ist. Die Spots werden in den Sommermonaten in den Privatradios der RMS Austria sowie in den nationalen ORF-Sendern Hitradio Ö3 und FM4 ausgestrahlt.

Werbeakzeptanzstudie wird vorgestellt

ORF-Enterprise und RMS Austria wollen zudem eine gemeinsame Studie zur Stärkung der Mediengattung präsentieren. Die Werbeakzeptanzstudie soll am 8. Juni 2026 beim Österreichischen Marketingtag erstmals öffentlich vorgestellt werden. Sie soll Werbetreibenden und Agenturen neue Einordnung bieten.

Über RMS Austria

RMS Austria ist ein Audiovermarkter in Österreich und bündelt heimische Privatradiosender, mehr als 1.500 Online-Streams und 550 Podcasts. Seit 1998 verbindet das Unternehmen Werbetreibende mit Audio-Umfeldern und bietet nationale sowie regionale Vermarktungslösungen. Zum Angebot zählen unter anderem die RMS TOP Kombi und ein Digital-Audio-Portfolio.

Über ORF-Enterprise

Die ORF-Enterprise ist die Vermarktungstochter des ORF und für die Vermarktung der überregionalen Medienangebote des ORF verantwortlich. Das Portfolio umfasst unter anderem ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF SPORT +, Ö1, Hitradio Ö3, radio FM4, ORF.at, ORF ON, den ORF TELETEXT und das Printmagazin ORF nachlese. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Content Sales International, Licensing und Medienkooperationen tätig. Die Geschäftsführung bilden Oliver Böhm und Heinz Mosser.