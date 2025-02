Influencer Marketing 2025

The Future is Now

Über die DMVÖ Expert Group Social Influence

(powered by DMVÖ & FOLLOW)

Nach dem fulminanten Start 2024 mit 140 Teilnehmer:innen folgt nun das zweite große Event der Expert Group Social Influence. Diese Initiative bietet Nano- und Micro-Influencern sowie Unternehmen und Agenturen in Österreich eine exklusive Plattform zur professionellen Weiterentwicklung und Vernetzung im Influencer Marketing.

Unter der Leitung erfahrener Branchenexperten werden Ihnen die neuesten Trends und strategischen Ansätze vermittelt, um im dynamischen Influencer Marketing des Jahres 2025 erfolgreich zu sein.

Egal, ob Sie bereits als Creator tätig sind oder als Unternehmen nach innovativen Kooperationsmöglichkeiten suchen – das Programm bietet Ihnen Schulungen, praxisnahe Insights und exklusive Networking-Möglichkeiten, um Ihr Know-how und Ihre Netzwerke auszubauen.

Event-Highlights

The Future is Now – Trends im Influencer Marketing

Erhalten Sie umfassende Einblicke in die Zukunft des Influencer Marketings. Erfahren Sie, welche Plattformen und Content-Formate aktuell den Unterschied machen, wie erfolgreiche Brand-Kooperationen aussehen und welche innovativen Trends – wie Corporate Influencer und User Generated Content – den Markt prägen.

Innovative Plattformen und Monetarisierungsstrategien

Lernen Sie, welche noch wenig beachteten Plattformen enormes Potenzial bieten und wie Monetarisierung sowie Performance Marketing geschickt in Influencer-Kampagnen integriert werden können. Entdecken Sie neue Wege, um Reichweite und Engagement nachhaltig zu steigern.

Praxiserfahrungen aus der Zusammenarbeit

Erfahren Sie, wie Influencer und Brands durch strategisch geplante Kooperationen gemeinsam wachsen. Von erfolgreichen Brand-Deals bis zu neuen Kooperationsmodellen – dieses Segment bietet praxisnahe Beispiele und Best Practices, die direkt umsetzbar sind.

Insights zu Corporate Influencer und UGC

Erleben Sie, wie der Trend zu Corporate Influencern Unternehmen neue Perspektiven eröffnet und wie User Generated Content (UGC) authentische, verkaufsstarke Inhalte liefert, die Marken und Influencer gleichermaßen voranbringen.

Warum Sie dabei sein sollten:

Für Creator: Vernetzen Sie sich mit führenden Marken und Agenturen, die auf der Suche nach neuen, kreativen Kooperationsmöglichkeiten sind. Lernen Sie von den neuesten Best Practices und erweitern Sie Ihr Wissen über innovative Trends, die Ihnen direkten Mehrwert bieten.

Für Unternehmen: Erhalten Sie fundierte Einblicke, wie Sie Influencer Marketing strategisch einsetzen können, um Ihre Marke nachhaltig zu stärken und neue Zielgruppen zu erschließen.

Für Agenturen: Erfahren Sie, wo sich der Markt entwickelt und welche Trends im Influencer Marketing den Takt angeben – diskutieren Sie mit Experten und positionieren Sie sich als Vorreiter in einem sich ständig wandelnden Umfeld.

Datum: 03. April 2025

Ort: JOE&JOEs im IKEA Westbahnhof | 5. Stock, 1150 Wien

Einlass: 17:30 Uhr | Eventstart: 18:00 Uhr | (offizielles) Ende: 22:00 Uhr