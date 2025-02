Generation Alpha: Eine neue Herausforderung für Marken und Werbetreibende

Die Generation Alpha ist die erste vollständig digital aufgewachsene Generation und stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen in der Ansprache und Werbung. Die aktuelle Generationenstudie von IP Österreich beleuchtet das Mediennutzungsverhalten, die Kaufentscheidungen und die Rolle digitaler Inhalte für diese Zielgruppe, die zwischen 2010 und 2025 geboren wurde.

Bewegtbild als dominierendes Medium

Christian Sattler, Head of Research bei IP Österreich, fasst die Ergebnisse der Studie zusammen: „Die Generation Alpha wächst in einer Welt auf, in der Bewegtbild omnipräsent ist. Unsere Studie zeigt, dass Bewegtbildinhalte, soziale Medien und Gaming nicht nur die Freizeitgestaltung dieser Generation prägen, sondern auch maßgeblichen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen haben.“ Um junge Zielgruppen effektiv zu erreichen, müssen Marken daher verstärkt auf digitale Kommunikationskanäle setzen.

Frühe digitale Kompetenz

Bereits in jungen Jahren sind Kinder der Generation Alpha mit Smartphones, Tablets und Streaming-Diensten vertraut. 73 % der Kinder nutzen das Internet, wobei Video- und Film-Streaming zu den am häufigsten genutzten Aktivitäten gehört. Besonders bemerkenswert ist, dass viele Kinder bereits ab dem zweiten Lebensjahr Bewegtbildinhalte konsumieren.

TV-Werbung bleibt führend

Trotz der wachsenden Bedeutung von Social Media bleibt TV-Werbung der stärkste Einflussfaktor auf die Kaufwünsche der Kinder. Viele äußern ihre Konsumwünsche gezielt aufgrund von Fernsehwerbung, was die Relevanz klassischer Werbeformate unterstreicht.

Eigenverantwortliche Kaufentscheidungen

Die Generation Alpha zeigt bereits früh ein hohes Maß an Eigenverantwortung in ihrem Konsumverhalten. 53 % der Kinder erhalten Taschengeld und entscheiden selbst, wofür sie es ausgeben.

Sichere Medienumfelder für Kinder

Die Mediennutzung der Generation Alpha ist allgegenwärtig. Kostenlose Videodienste wie YouTube und Toggo sowie klassisches Fernsehen gehören zum täglichen oder wöchentlichen Medienkonsum. SUPER RTL ist der beliebteste Kindersender bei den 6–9-Jährigen. 93 % der Eltern legen großen Wert auf kindersichere Medienumfelder und altersgerechte Werbeinhalte.

Gaming als soziales Erlebnis

64 % der Kinder spielen regelmäßig Videospiele, wobei Smartphones das bevorzugte Gerät sind. Besonders für Jungen hat Gaming eine soziale Funktion, da sie sich aktiv mit Freunden austauschen und gemeinsam spielen. Zudem zeigt die Studie, dass 10- bis 11-Jährige verstärkt auf InGame-Werbung achten, was gezielte Werbestrategien in diesem Bereich erforderlich macht.

Wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz

Bereits 40 % der Kinder wissen, was Künstliche Intelligenz ist, und nutzen sie insbesondere für Schulaufgaben und Übersetzungen. Mit der zunehmenden Digitalisierung wird dieser Bereich weiter an Bedeutung gewinnen.

Gezielte Ansprache der Generation Alpha

Um diese technikaffine Zielgruppe wirkungsvoll zu erreichen, bieten sich Online-Plattformen wie RTL+ und Toggo, Videospielpublisher wie Gameloft sowie TV-Sender wie SUPER RTL an. Diese Kanäle ermöglichen eine brandsichere und zielgruppengerechte Ansprache im Einklang mit dem Medienverhalten der Generation Alpha.

Die vollständigen Studienergebnisse liefern tiefere Einblicke in die Verhaltensmuster und Präferenzen dieser jungen Zielgruppe.