Account Based Marketing als Schlüssel

Account Based Marketing (ABM) ist aus der Welt des B2B-Marketings nicht mehr wegzudenken. Besonders in komplexen Go-to-Market-Prozessen ermöglicht ABM einen gezielten, personalisierten Dialog mit den entscheidenden Zielgruppen. Beim Event „90 Minutes B2B Marketing“, organisiert von der DMVÖ B2B Expert Group, stand dieses Trend-Thema im Zentrum. Marketingverantwortliche erhielten wertvolle Einblicke in erfolgreiche ABM-Strategien, die besonders in der Ansprache von Luxusmarken zum Einsatz kommen.

Christina Fadler, Team Lead Customer Experience bei Mondi Uncoated Fine Paper (UFP), stellte anhand eines konkreten Use Cases – der „Wow Box“ – den Erfolg von Mondi in der Implementierung von ABM vor. „Genau genommen hatten wir die ‚Wow Box‘ schon vor ABM-Projektstart für dieses Kundensegment entwickelt. Unser Fokus lag darauf, Luxusmarken emotional und rational zu überzeugen. Mit der ‚Wow Box‘ konnten wir nicht nur deren Aufmerksamkeit gewinnen und die Verarbeitungseigenschaften unserer Papiere demonstrieren, sondern auch langfristige Partnerschaften aufbauen“, erklärt Fadler.

Die „Wow Box“ ist eine exklusive Box, die sämtliche Produkte von Mondi UFP, wie feinste Papierwaren, enthält. Sie ist gefüllt mit luxuriösen Verpackungsmustern, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch haptisch überzeugen. Diese Box ist darauf ausgelegt, anspruchsvolle Kund:innen aus dem Luxussegment gezielt anzusprechen und von den Vorteilen der hochwertigen Papiere und Verpackungslösungen zu überzeugen, nachdem Kontakte via LinkedIn Sales Navigator, Messe Specials und Direct Sales neugierig gemacht wurden.

Martin Kernthaler, Leiter der B2B Expert Group des DMVÖ, betonte die Bedeutung von ABM: „Mit Account Based Marketing sprechen wir nicht nur gezielt, sondern auch personalisiert an. Das ist der Schlüssel für langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen.“ Der Use Case zeigt eindrucksvoll, wie durch ABM wertvolle Kund:innen gewonnen werden können und das Vertriebs- und Marketingteam eng verzahnt zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

„90 Minutes B2B Marketing“: Austausch auf Augenhöhe

„90 Minutes B2B Marketing“ ist ein Veranstaltungsformat der DMVÖ B2B Expert Group, das praxisnahe Einblicke in die neuesten Entwicklungen des B2B-Marketings bietet. In kurzweiligen Sessions werden Use Cases präsentiert, die Marketingprofis inspirieren und praxisrelevante Lösungen aufzeigen. „Unser Ziel ist es, Marketingverantwortliche miteinander zu vernetzen und wertvolle Einblicke in erfolgreiche Strategien zu ermöglichen“, erklärt Kernthaler.

Die DMVÖ B2B Expert Group bedankt sich herzlich bei KSV1870 und Otago für die Unterstützung der Veranstaltung. Ohne diese wertvolle Zusammenarbeit wäre das erfolgreiche Format „90 Minutes B2B Marketing“ nicht möglich.