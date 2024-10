Neuer Schub für das digitale Wachstum in Österreich

IP Österreich wird ab Juli 2025 als Teil der internationalen RTL AdAlliance operieren, nachdem RTL Deutschland den 50-Prozent-Anteil von Krone Media Aktiv übernommen hat. Damit hält RTL Deutschland nun 100 Prozent an dem österreichischen Multichannel-Vermarkter. Diese Integration ermöglicht IP Österreich, seine Position im Total-Video-Bereich zu stärken und Werbekunden ein umfangreicheres Portfolio an Medienangeboten und digitalen Produkten zu bieten. Mit Zugang zum Inventar führender europäischer Medienmarken sowie Premium-Inhalten des internationalen Vermarkters RTL AdAlliance wird IP Österreich künftig ein umfassendes, reichweitenstarkes Angebot präsentieren können.

Die Zusammenarbeit schafft strategische Vorteile für Werbekunden in Österreich. Durch die Reichweite von Plattformen wie RTL+, Sky Sport Austria und den TV-Sendern von RTL Deutschland können Kampagnen gezielt und effizient umgesetzt werden. Die Integration stärkt nicht nur die Präsenz von IP Österreich im österreichischen Werbemarkt, sondern signalisiert auch die strategische Ausrichtung der RTL AdAlliance auf langfristiges Wachstum in der Region.

Im Rahmen der Übernahme bleiben das bewährte Führungsteam sowie die Belegschaft von IP Österreich erhalten. Neu hinzu kommt Oliver Vesper, Chief Digital Officer und stellvertretender CEO der RTL AdAlliance, der ab Januar 2025 als Co-Geschäftsführer neben Walter Zinggl tätig sein wird. Die neue Führungsstruktur soll die Digitaloffensive weiter vorantreiben und eine Total-Video-Initiative ab 2025 ermöglichen. Dadurch wird IP Österreich auch verstärkt auf Connected-TV- und Addressable-TV-Formate setzen.

Zusätzlich zur Integration der IP Österreich in die RTL AdAlliance wird das Vermarktungsportfolio um die Warner-Bros.-Discovery-Sender TLC und DMAX erweitert, die ab Jahreswechsel 2024/2025 neu hinzukommen. Mit diesen Sendern sowie weiteren digitalen Angeboten will IP Österreich den steigenden Anforderungen an modernes und flexibles Marketing gerecht werden und einen optimalen Zugang zu Premium-Zielgruppen bieten.

Walter Zinggl, Geschäftsführer von IP Österreich, kommentiert die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns auf die intensivere Zusammenarbeit mit einem hochprofessionellen Team. Perspektivisch werden wir noch mehr als ein gemeinsames Unternehmen denken und agieren. Mit der RTL AdAlliance haben wir einen internationalen Partner an unserer Seite, der für zusätzliche Impulse sorgen wird. Gleichzeitig danke ich dem Team von Krone Media Aktiv für eine ebenso spannende wie erfolgreiche Zeit.“

Oliver Vesper, Chief Digital Officer und stellvertretender CEO der RTL AdAlliance, fügt hinzu: „Die IP Österreich hat großes Entwicklungspotenzial. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt in die Zukunft gehen und das digitale Geschäftsfeld weiter ausbauen. In 2025 werden wir eine Digitalinitiative starten, die den vollen Zugriff auf das internationale Total-Video-Portfolio der RTL AdAlliance, inklusive Addressable TV, ermöglicht. Ich freue mich darauf, mit Walter Zinggl und seinem Team noch enger zusammenzuarbeiten.“

Diese strategische Erweiterung von IP Österreich ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der RTL AdAlliance und bietet eine starke Grundlage für zukünftiges Wachstum und Innovation in der europäischen Werbewelt.