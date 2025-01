Wie Künstliche Intelligenz Social Media revolutioniert

Mehr als 150 Gäste, ein brandaktuelles Thema und der Auftakt für eine neue Event-Partnerschaft – so lässt sich der erste Digital Marketing Experts TALK des neuen Jahres zusammenfassen. Bei diesem Eventformat rückt der Marketing Club Österreich aktuelle digitale Themen in den Fokus. Dieses Mal ging es um die Frage, wie Künstliche Intelligenz das Werben in den sozialen Medien im Speziellen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Allgemeinen verändert.

Der erste Digital Marketing Experts TALK im neuen Jahr behandelte nicht nur ein brandaktuelles Thema. So wurde beleuchtet, wie Künstliche Intelligenz das Werben auf Social-Media-Plattformen verändert und dabei hilft, Effizienzsteigerungen zu erzielen. Das Event ging auch mit einem neuen Besucher:innen-Rekord einher. Mehr als 150 Gäste folgten der Einladung des Marketing Club Österreich und seines neuen Event-Partners otago zur bewährten Veranstaltung, bei der digitale Marketingthemen im Fokus stehen. So auch beim gestrigen Abend.

In den Räumlichkeiten des IKEA beim Westbahnhof präsentierte Volker Harbrecht, Head of eCommerce DACH bei Meta, die KI-gesteuerten Tools, die der globale Konzern Werbetreibenden zur Verfügung stellt. Dabei ging der Experte darauf ein, wie mit Hilfe der Tools Nachfrage generiert, Kund:innenbeziehungen gestärkt und Marketingkampagnen so optimiert werden können, dass sie kosteneffizientes Wachstum und gesteigerte Umsätze ermöglichen.

KI muss ganzheitlich betrachtet werden

Doch KI geht noch viel weiter. So gehe es laut Harbrecht nicht ausschließlich um die Visualisierung von Daten, um effizientere und effektivere Entscheidungen zu treffen. Wichtig sei ein ganzheitliches Verständnis. In seinem Impulsvortrag ging er daher auch auf die Entwicklung und Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die europäische Wirtschaftskraft ein.

So sei KI – ähnlich wie einst das Auto oder Radio – eine technologische Revolution und müsse auch als solche verstanden werden. Die Technologie an sich gibt es bereits seit den 1960er Jahren und wurde seither stetig weiterentwickelt. Mit Blick auf KI in unserem heutigen (Berufs-)Alltag rät Harbrecht, diese als Werkzeug zu betrachten. So könnten sich Marketer:innen stärker auf Strategien sowie kreative und innovative Ansätze fokussieren.

Wettbewerbsvorteile durch KI nutzen

KI dürfe aber nicht ausschließlich als Tool verstanden werden. Denn KI kann auch Wertschöpfungsketten beeinflussen und stellt für Europa einen klaren Wettbewerbsvorteil dar. „Die Technologie war schon immer ein Steckenpferd von Europa. Wir sollten uns das nicht nehmen lassen“, sagt Volker Harbrecht entschieden. Er verweist dabei auf den Artificial Intelligence Act, der das Potenzial habe, „uns den Mut und die Motivation mitzugeben, dass wir in diesem Bereich schneller und innovativer agieren.“

Insgesamt sei laut Harbrecht ein Umdenken und ein besserer Umgang mit KI notwendig. Im Marketingkontext heißt das vor allem, dass sich das Mindset von Audiences hin zu Outcomes, von One Voice hin zu Many Voices und von Raising the Floor hin zu Raising the Ceiling weiterentwickeln müsse.

„Dass unser erster Digital Marketing Experts TALK des Jahres so gut besucht war, zeigt, wie brandaktuell das Thema und wie groß das Interesse an außergewöhnlichen Event-Locations ist und wie sehr unsere Mitglieder und Gäste den Austausch in unserer MCÖ-Community schätzen“, freut sich Stephan Kreissler, MCÖ-Vorstand und Mastermind der Eventserie. „Mit otago, eine der führenden Online Marketing Agenturen Österreichs, verfügen unsere Digital Marketing Experts TALKS außerdem über einen stimmigen neuen Kooperationspartner“, fügt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich, abschließend hinzu.

Weitere Informationen finden sich unter www.marketingclub.at.