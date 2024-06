JETZT KI Bootcamp zeigte ein kunterbuntes Kaleidoskop an KI-Möglichkeiten

Im Rahmen von drei Workshops und einer einleitenden Keynote vermittelten vier KI-Experten beim JETZT KI Bootcamp am 19. Juni in Wien, wie man in Kommunikations-, Marketing- und Werbeabteilungen sowie auf Agenturseite von KI-Anwendungen für Text, Bild, Video, Audio sowie Datenaufbereitung und Marketingautomatisierung profitieren kann.

Wie all jene, die beruflich mit Marketing, Werbung, PR und Marktkommunikation generell zu tun haben, die neuen und sich fast täglich ändernden Möglichkeiten der KI sinnstiftend und arbeitserleichternd nutzen können, erfuhren Kommunikationsprofis beim bereits dritten JETZT KI Bootcamp (https://ki.jetzt-konferenz.at/) am 19. Juni 2024 im hippen Hotel Jaz in the City in Wien. Die Sommer-Edition des JETZT KI Bootcamp mit einer einleitenden Keynote und drei interaktiven Workshops verstand sich angesichts der rasanten Veränderungen im KI-Tool-Markt einerseits als Weiterführung der ersten beiden bis auf den letzten Platz ausverkauften JETZT KI Bootcamps im Oktober 2023 und im Februar 2024, aber auch als Einsteigerveranstaltung für alle jene, die sich bis dato noch nicht strukturiert mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der KI auseinandergesetzt haben. Klares Ziel der vier ineinander übergehenden und aufeinander abgestimmten Programmslots des JETZT KI Bootcamp war es, Marketing- und Werbeprofis näherzubringen, wie sie von KI-Anwendungen für Text, Bild, Video, Audio sowie Datenaufbereitung und Marketingautomatisierung profitieren können.

Sechs Top-Trainer mit breiten KI-Anwenderkenntnissen

Als Vortragende/Trainer des JETZT KI Bootcamp fungierten Gerhard Kürner (506.ai), Roland Divos und Philipp Schwarz (DC42), der Profi-Fotograf Karl Michalski sowie Gerhard Guenther und Kaiyue Li (digitalsunray). In der einleitenden Keynote des JETZT KI Bootcamp lieferte Gerhard Kürner, Founder der Agentur 506.ai und einer der profundesten KI-Experten Österreichs, eine Tour d’horizon zum Thema Generative KI. Im ersten Workshop des JETZT KI Bootcamp von Roland Divos und Philipp Schwarz von der KI-Agentur DC42 drehte sich alles um KI-Tools mit denen man aufwändige Videoinhalte erstellen und professionelle Sound-Elemente produzieren kann. Im zweiten Workshop erklärte der professionelle Fotograf Karl Michalski, wie er die Open-Source-KI Stable Diffusion zur Generierung phantastischer Bilderwelten nutzt und was Stable Diffusion von KI-Tools Dall-E und Midjourney fundamental unterscheidet. Zum Abschluss des JETZT KI Bootcamp erläuterten Gerhard Guenther und Kaiyue Li von der Agentur Digitalsunray anhand echter Kundenbeispiele mit der eigenentwickelten AI-Multi-Agent Plattform sunrAI, wie sich AI-Agents und Menschen – also künstliche und natürliche Intelligenz – gemeinsam in einem sogenannten „Smart Data Lake“ zurechtfinden.

Das JETZT KI Bootcamp lieferte den TeilnehmerInnen insgesamt sofort in die Tat umsetzbares Know-how und wartete mit vielen Tipps und Tricks für die täglichen Herausforderungen in der Arbeit mit KI-Tools für WerberInnen und MarketerInnen auf.