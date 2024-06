Der Key Summit ist die Veranstaltung, wenn es um das berufliche oder persönliche „Next Level“ geht. Heuer trafen zum zweiten Mal rund 200 Gäste in der Wirtschaftskammer Österreich zusammen, um ihr Potenzial auf die nächste Stufe zu heben. Namhafte Speaker:innen und Expert:innen aus den unterschiedlichsten Bereichen gaben den Teilnehmer:innen wertvollen Input zu Themen wie Unternehmertum, Gründung, Investment und Finanzen, Mindset sowie Sport und mentale Fitness. Der Key Summit beschränkt sich nicht nur auf den Eventtag: Eine neue Community für Wachstum und Wissensaustausch steht aktuell in den Startlöchern.

Neun rund 20-minütige Key Notes und zwei ausgiebige Networking Sessions, bei denen Teilnehmende die Speaker:innen in sogenannten „Inner Circles“ persönlich kennenlernen und gezielte Fragen stellen konnten, bot der Key Summit im Julius Raab Saal der WKÖ heuer. Namhafte Größen aus der heimischen Wirtschaft waren vor Ort, darunter der stellvertretende Bundesgeschäftsführer der WKÖ Gründerservices Kambis Kohansal Vajargah, Investorella Larissa Kravitz und Business Coach Ana Maria Doss. „Seit letztem Jahr steigt die Zahl der Neuunternehmensgründungen wieder an, 2023 gab es einen Rekord von 36.380 neuen Unternehmen, im Vergleich zu 34.587 im Jahr 2022[1]. Das richtige Netzwerk spielt für Gründer:innen eine besonders wichtige Rolle. Mit dem Key Summit wollen wir anderen Menschen ein facettenreiches Umfeld an Gleichgesinnten und Mentor:innen ermöglichen. Das ist uns heuer nun zum zweiten Mal gelungen“, freuen sich die beiden Initiatoren Daniel Schmöltzer (wedigitize Holding GmbH) und Colin Michel (Cyruz Media Productions), die selbst Unternehmer sind.

Neben den „Inner Circles“ stellte auch die Key Summit „Matchmakerwall“ ein besonderes Highlight dar. Teilnehmende konnten sich dank einer „Ich suche“-Wand und dem „Ich biete“-Pendant effektiv untereinander kennenlernen und Synergien nutzen.

Starke Impulse für Jungunternehmer:innen und Führungskräfte

Durch den Tag führte Moderatorin Julia Winkler, ehemalige Puls 4 Reporterin. Von den Inhalten profitierten sowohl aufstrebende Jungunternehmer:innen, als auch erfahrene Expert:innen und Führungskräfte. Das Themenspektrum war breit und umfasste Unternehmensgründung, Mindset, Investment und Finanzen sowie Sport und mentale Fitness. So nahm Unternehmer Thomas Kenyeri in seinem Vortrag „Keine Angst vorm Gründen“ angehenden Gründer:innen Sorgen vor dem Start: „Gründen ist eine Herausforderung, aber mit dem richtigen Mindset und Netzwerk kann man jede Hürde überwinden.“

„Wer heute investiert, kauft sich Freiheit und Freizeit für die Zukunft“

Die Speaker:innen versorgten das Publikum den ganzen Tag über mit viel Handwerkswissen. Finanzexpertin Larissa Kravitz, auf Social Media als Investorella bekannt, bot spannende Insights zum wichtigen Thema Investmentaufbau für Unternehmer:innen: „Wer heute investiert, kauft sich Freiheit und Freizeit für die Zukunft“. Unternehmensberaterin Elisabeth Proksch zeigte in ihrem Vortrag mit einem konkreten Führungsinstrument, dem „Excalibur-Prinzip“, wie die richtige Kommunikation mit Mitarbeitenden zu mehr Leichtigkeit für Führungskräfte beitragen kann. „Leittiere in Pferdeherden sind berechenbar, bestimmt und klar. Diesen Kommunikationsstil können wir auch auf uns Menschen umlegen. Mit dem Excalibur-Prinzip können Führungskräfte ihren Mitarbeitenden mehr Klarheit verschaffen, Handlungsverantwortung abgeben und gleichzeitig das Selbstvertrauen ihrer Mitarbeiter:innen stärken“. Kambis Kohansal Vajargah (stellvertretender Bundesgeschäftsführer der WKÖ Gründerservices) rät: „Netzwerke sind das A und O, denn das richtige Netzwerk kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Es ist essenziell, sich mit Menschen zu umgeben, die einen unterstützen und inspirieren. Wir bei der WKÖ setzen uns dafür ein, dass Gründer und Unternehmer die bestmöglichen Voraussetzungen vorfinden, um ihre Visionen in die Realität umzusetzen. Der Key Summit ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam eine Plattform schaffen können, die sowohl persönliches als auch berufliches Wachstum fördert.“

Mutige Gäste konnten das Event auch dafür nutzen, ihr bereits bestehendes Business oder ein unternehmerisches Vorhaben vor Publikum vorzustellen. Dazu wurden in Überraschungsslots Teilnehmer:innen auf die Bühne gebeten, die ihre Projekte dann pitchen durften.

Neue Community und Wissensaustausch: Das „Business Netzwerk Österreich“

Neue Impulse für innovative Ideen erhalten sowie das eigene Netzwerk erweitern – das sind die dezidierten Ziele des Key Summits. Dabei versteht sich der Key Summit als Austauschplattform für all jene, die sich nach persönlichem Wachstum sehnen. Die Idee geht über den jährlichen Eventtag hinaus: Derzeit wird eine neue Community aufgebaut, die Teilnehmer:innen die Möglichkeit bietet, ihr Netzwerk und Wissen auszubauen. Das „Business Netzwerk Österreich“ auf der Community-Plattform Skool steht den Eventteilnehmenden vorerst kostenfrei zur Verfügung. Ziel ist ein langfristiger Austausch zwischen den Mitgliedern sowie das Schaffen von Synergien und ein gemeinsames Wachstum. Weitere Informationen zur Community sind hier zu finden. „Für nächstes Jahr ist ebenfalls ein Key Summit Event geplant. Unsere Business Netzwerk Mitglieder dürfen sich aber auch vorher schon über regelmäßige Community Events freuen“, so die beiden Key Summit Initiatoren über ihre Zukunftspläne.