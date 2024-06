EM-Außenwerbung mit Echtzeit-Updates

Im Fußball zählt jede Sekunde – und bei Digital out of Home ebenfalls.

Pünktlich zum ersten Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bei der EM setzt Gewista, der Marktführer im Out-of-Home-Segment, für win2day mit Dynamic Content Optimization (DCO) neue Maßstäbe in der digitalen Außenwerbung: Für den Kunden werden Wettquoten auf den Werbesujets während den Matches laufend aktualisiert. Die Werbemittel laufen im Rahmen einer in Zusammenarbeit von Jung von Matt/Donau, TUNNEL23 und the-odd konzipierten Kampagne. Durch die Nutzung von Application Programming Interfaces/APIs – also Programmierschnittstellen – wird erstmals eine Echtzeitanpassung dynamischer Elemente basierend auf Datenbanken der Gewista-Kund:innen ermöglicht. So kann blitzschnell und vollautomatisch auf sich ändernde Variablen reagiert werden – diese Premiere bei der EM stellt die Innovationskraft von Digital Out-of-Home erneut eindrucksvoll unter Beweis.

Echtzeit-WettquotenIn Zusammenarbeit mit der Kreativagentur TUNNEL23 kann Gewista für win2day jetzt die aktuellen Wettquoten zum Auftaktspiel der Österreichischen Nationalmannschaft auf den Digital City Lights anzeigen. TUNNEL23 hat das Konzept dafür entwickelt und die Produktion umgesetzt. Zudem zeichnet sich die Agentur für die Anbindung an die API der Echtzeit-Wettquoten DOOHs verantwortlich. „Dynamic Content Optimization nutzt alle Vorteile von Digital Out-of-Home. Es erlaubt uns, durch zahlreiche veränderbare Variablen, den Endverbraucher:innen den passenden Content in Abstimmung mit neuesten Informationen anzubieten. Mit dem erstmaligen Einsatz von APIs setzen wir hier neue Standards“, so Bettina Stöger, Data und Digital Strategy Unit bei Gewista.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gewista und unsere gemeinsame programmatische Digital Out of Home Kampagne rund um die EURO 2024. Mit dem Einsatz einer Quotenschnittstelle können wir laufend unsere aktuellen Quoten prominent platzieren. Wir werden damit unsere Markenpräsenz in einem spannenden Umfeld stärken“, so Barbara Ableidinger, Head of Marketing win2day.

Optimierter und dynamischer ContentGerade bei emotionalen Großereignissen – wie beispielsweise bei der Europameisterschaft – bietet die vollautomatisierte Anpassung dynamischer Inhalte auf digitalen Werbeträgern viele Optionen für Werbetreibende. Hinzu kommt: Durch selbst aktualisierende Werbebotschaften oder Inhalte können Endverbraucher:innen gezielt angesprochen werden. Die Technologie bietet unzählige Möglichkeiten: Von Tageszeiten über Wetterdaten bis zur aktuellen Kampagne mit Wettquoten kann auf eine Vielzahl an Variablen reagiert werden. „Mit der neuen DCO-Kampagne demonstriert Gewista eindrucksvoll, wie moderne Technologie und Innovationen die Möglichkeiten von Digital Out-of-Home erweitern und Perspektiven für die Automatisierung von Werbeinhalten bieten“, so Stöger abschließend.