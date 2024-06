Wien wird zum Zentrum für CRM-Excellence

Am 27. Juni 2024 findet der DMVÖ CRM Day 2024 im „The Social Hub“ in Wien statt. Von 9 bis 18 Uhr wird die Veranstaltung, präsentiert von Hauptpartner BLINKER, innovative Ansätze und Strategien im Bereich Customer Relationship Management (CRM) vorstellen. Dieser Tag ist eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute, sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien im CRM zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnehmer erwartet ein vielfältiges Programm, das tiefgehende Einblicke in aktuelle CRM-Trends bietet. Drei speziell konzipierte Masterclasses sind das Herzstück der Veranstaltung. In der ersten Masterclass, „Die Zukunft des CRM: KI-gesteuerte Strategien für den Kundenerfolg“, erläutert Stefan Unfried von BLINKER, wie künstliche Intelligenz CRM-Strategien revolutionieren kann und welche neuen Möglichkeiten sich daraus für Unternehmen ergeben. Gordan Volaric von Boom Strategy wird in der zweiten Masterclass, „Transformation vor Digitalisierung – Ein ganzheitlicher Ansatz“, die Grundlagen der Datenintegration und das Schaffen eines nahtlosen Ökosystems für Kundendaten behandeln. Eine dritte Masterclass zur Kundensegmentierung und -bindung ist ebenfalls geplant, deren Details in Kürze bekannt gegeben werden.

Top-Speaker:innen aus der Praxis

Zusätzlich zu den Masterclasses wird die Veranstaltung durch eine Reihe von Vorträgen und Diskussionsrunden ergänzt. Eva Török-Beisteiner von der Fachhochschule Wiener Neustadt wird darüber sprechen, wie CRM als Brücke zwischen Marketing und Wissenschaft fungieren kann. Manuel Boka von Eversheds Sutherland beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen von Marketing Automation und die Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen auf die CRM-Praxis. Michael Vaclav, Senior Marketing & Sales Automation Consultant bei brandREACH, wird über die Grundlagen von CRM und deren Bedeutung für effektive Marketing- und Vertriebsstrategien sprechen. Miriam Antonia Böhm, CRM Content Specialist bei IKEA Österreich, wird Einblicke in datengetriebene Kundenbindungsstrategien geben.

Ein Highlight der Veranstaltung ist die Keynote von David Hable, Co-Country Lead von Salesforce Österreich. Als einer der führenden Experten im Bereich CRM wird Hable direkt aus dem Herzen von Salesforce berichten und hautnahe Erkenntnisse sowie praxisnahe Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Innovationen des führenden Technologieanbieters präsentieren.

Austausch und Netzwerk für die Branche

Ein besonderer Fokus der Veranstaltung liegt auf dem Austausch und der Vernetzung. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in Podiumsdiskussionen und informellen Gesprächsrunden mit Branchenkollegen und Vordenkern über aktuelle Herausforderungen und Best Practices im CRM zu diskutieren. Diese Plattform bietet eine einzigartige Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sein eigenes CRM-Wissen mit gleichgesinnten Personen zu erweitern und zu diskutieren.

Die Teilnahme am DMVÖ CRM Day 2024 ist kostenlos, jedoch sind die Plätze für die Masterclasses begrenzt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Interessenten sollten sich daher frühzeitig anmelden, um sich ihren Platz zu sichern.

Der DMVÖ CRM Day 2024 powered by BLINKER

Donnerstag, 27. Juni 2024

9 bis 18 Uhr

The Social Hub

Nordbahnstraße 47, 1020 Wien

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Website des DMVÖ zu finden: DMVÖ CRM Day 2024.