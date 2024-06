Wie 2024 B2B Leads gewonnen werden

Die aktuelle Konjunktur stellt uns in der Wirtschaft und damit ebenso in der B2B Leadgenerierung vor große Herausforderungen. Welche Strategien & Taktiken trotzen dieser Zeit und erweisen sich nach wie vor als effektiv? Und welche Herangehensweise erweisen sich als weniger erfolgreich als vielleicht noch in den vergangenen Jahren?

Die B2B Leadgenerierungsstudie 2024 liefert wertvolle Einblicke in diese Fragestellungen und gibt ihnen einen Überblick über die aktuellen Trends in der B2B Leadgenerierung. Die Expert:innen haben zahlreiche Daten und Erkenntnisse ausgewertet und zeigen ihnen praxisrelevante Handlungsempfehlungen zur effizienten und effektiven Leadgenerierung im B2B Kontext.

So wird beispielsweise der Frage auf den Grund gegangen, welche Auswirkungen die aktuelle Lage in den Bereichen Ausbildung & Weiterbildung hat, man betrachtet den geänderten Stellenwert von Messen genau und befasst sich im Detail mit digitalen Leadgenerierungsmethoden wie LinkedIn, Instagram & Co…

