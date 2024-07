Erfolgreicher DMVÖ CRM Day 2024

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) lud am 27. Juni 2024 in Zusammenarbeit mit BLINKER zum CRM Day 2024 ein. Rund 80 Besucher folgten der Einladung und erhielten Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich des CRM. Die Veranstaltung bot eine Plattform für intensiven Austausch und zeigte praxisnahe Ansätze zur Optimierung von Kundenbeziehungen.

Vielfältige Einblicke und praxisorientierte Vorträge

Die Eröffnung übernahmen Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ, Fachgruppe Werbung Wien Obmann Jürgen Bauer und Maximilian Nimmervoll von BLINKER. In ihrer Begrüßungsansprache betonte Vetrovsky-Brychta: „CRM spielt eine so wichtige Rolle und zeigt klar, dass es eine intensive Auseinandersetzung für Themen wie Datenstrategie und Kundenmanagement braucht. Wir sind froh, dies als DMVÖ bieten zu können.“

Der erste Vortrag des Tages wurde von Eva Török-Beisteiner von der FH Wiener Neustadt gehalten, die darlegte, wie Hochschulbildung als Brücke zwischen Marketing und Wissenschaft fungiert. Manuel Boka von Eversheds Sutherland folgte mit einem umfassenden Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen der CRM-Nutzung und hob die Bedeutung der Dokumentationsaufgaben in jedem Schritt der CRM-Nutzung hervor.

Ein weiteres unterhaltsames Highlight war der Beitrag von Michael Vaclav, Vorstand von DMVÖ und Co-Founder von brandREACH, der seine persönlichen Erfahrungen als CRM-Nutzer teilte. Vaclav schilderte die Entwicklung und die Herausforderungen, die er im Laufe der Jahre im Umgang mit CRM-Systemen erlebt hat. Sein Vortrag „Hallo, mein Name ist Michael & ich bin CRM User“ bot wertvolle Einblicke und regte zum Nachdenken über die praktische Anwendung von CRM-Systemen an. Miriam Antonia Böhm von IKEA Österreich sprach über das Engagement von Kunden in Zeiten der Informationsflut und wie wichtig personalisierte und segmentierte Kommunikationsstrategien sind. Ihr Vortrag zeigte eindrucksvoll, wie IKEA durch den gezielten Einsatz von CRM und E-Mail-Automatisierungen die Kundenbindung stärkt und das Kundenerlebnis verbessert.

Innovationen und Best Practices im CRM

Nach der Pause präsentierte David Hable von Salesforce Österreich die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich CRM und Künstliche Intelligenz. Er betonte, wie wichtig es sei, dass Unternehmen ihre Daten richtig nutzen und dabei stets die neuesten technologischen Fortschritte berücksichtigen. Barbara Scherf und Andreas Chrastka von Willhaben zeigten anhand konkreter Beispiele, wie CRM-Systeme flexibel und vielseitig eingesetzt werden können. Sie demonstrierten, wie man von der Kundenstammdatenverwaltung bis zur Verrechnung alle Prozesse optimieren kann und welche Rolle dabei Automatisierungen spielen.

Masterclasses als Highlight des Nachmittages

Der Nachmittag stand im Zeichen von Masterclasses, die von Stefan Unfried (BLINKER), Gordan Volaric (Boom Strategy) und Dominik Paulnsteiner (DOMICOM Digital Performance GmbH) geleitet wurden. Diese beleuchteten Themen wie KI-gesteuerte CRM-Strategien, ganzheitliche Ansätze zur CRM-Optimierung und Kundenbindung durch E-Mail-Automatisierungen. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, tief in die Materie einzutauchen und von den Erfahrungen der Experten zu profitieren.

Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin von Libro/PAGRO Diskont, die sich als neu gewählte Vizepräsidentin inhaltlich verantwortlich für den CRM Day zeigte, unterstrich die Bedeutung kontinuierlicher Weiterentwicklung im Bereich CRM. Kittinger fasste zusammen: „Das Thema CRM ist schon lange keine isolierte Disziplin mehr, sondern spielt eine wesentliche Rolle für so gut wie alle Unternehmensbereiche. Egal, wie weit man mit dem Thema CRM ist, man ist nie ‚fertig‛. Es ist ein ständiger Prozess und ein Auftrag an einen selbst, immer besser zu werden.“