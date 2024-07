Samsung kombiniert dynamische Anzeigenoptimierung mit Lagerbeständen

Bei der Bewerbung des Samsung Galaxy S24 wurde von 2.5. bis 30.6. des Jahres eine österreichweite programmatische Digital-out-of-Home-Kampagne im Goldbach Austria Netzwerk ausgespielt, die noch nie dagewesene Optimierungsansätze der DCO (Dynamic Creative Optimization) nutzt. So wurde erstmals die DCO-Logik auch mit dem Warenwirtschaftssystem von Samsung verknüpft und dadurch je nach Lagerbestand ein unterschiedliches Mobiltelefon-Modell beworben.

Zusätzlich wurde die DCO-Logik genutzt, um verschiedene Trigger (Ort, Uhrzeit, Wetter) mit unterschiedlichen Funktionen des Galaxy S24 zu kombinieren. So wurden auf den Screens jeweils Situationsspezifische Sujets angezeigt. Außerdem wurden die DOOH-Flächen in der Nähe bestimmter Wahrzeichen in österreichischen Städten (z.B. Stephansdom, Goldenes Dachl, Schönbrunn…) mit individuellen Werbemitteln bespielt.

„Diese Kampagne ist eine aufregende Möglichkeit, die Verbindung zwischen Online und Offline zu stärken und unseren Kundinnen und Kunden auf eine neue, innovative Weise zu zeigen, was das Galaxy S24 alles kann. Durch ein verfeinertes Trigger-Set und hyper-lokale Assets wollen wir nicht nur zusätzliche Aufmerksamkeit gewinnen, sondern auch eine sehr gezielte Nutzung der Assets erreichen – sogar im Offline-Bereich. Wir haben Screens in ganz Österreich gebucht und spielen verschiedene, passende Feature-Assets aus. Zum Beispiel Circle to Search bei berühmten Sehenswürdigkeiten oder wetterabhängige Assets, zum Beispiel die Reflexionsentfernung bei sonnigem Wetter und die IP68-Zertifizierung (Wasserbeständigkeit) bei Regen. Zudem passen wir die angezeigten Produkte je nach aktuellem eStore-Bestand an und zeigen entweder das Galaxy S24 Ultra oder das Galaxy S24+ | Galaxy S24 an.“, erklärt Petra Müller, Head of Marketing Communications IM bei Samsung Österreich.

Auch Asam Badfar, Digital Account Managerin bei Publicis Media Austria, zeigt sich mit der Zusammenarbeit und dem Outcome der Kampagne sehr zufrieden: „Programmatic Digital Out Of Home spielt eine zunehmend wichtige Rolle in unserer zielgerichteten Mediaplanung. Unsere Kooperation mit Goldbach Austria ermöglicht es uns als Mediaagentur, die Möglichkeiten des DOOH-Marktes voll auszuschöpfen. Dank der Expertise von Goldbach Media Austria, deren fortschrittlichen Technologieangebots und unserer strategischen Planung konnten wir gemeinsam eine einzigartige Kampagne mit dynamischen und datengetriebenen Inhalten für unseren Kunden Samsung Österreich realisieren.“

„Kampagnen wie diese zeigen das volle Potential das in den neuen technischen Lösungen wie der automatisierten Kampagnenausspielung liegt. Bisher hat noch kein Kunde den Schritt unternommen, die DCO-Logik mit dem Warenwirtschaftssystem zu verbinden und so basierend auf Verfügbarkeiten verschiedene Produkte zu bewerben. Wir hoffen, mit dieser First Mover Kampagne von Publicis für den Kunden Samsung weitere Unternehmen zu motivieren, auf neue intelligente Logiken zu setzen, um so noch effizienter im öffentlichen Raum zu werben und sogar abzuverkaufen“, so Marcus Zinn, Sales Director DOOH bei Vermarkterin Goldbach Austria zur neuesten Vorzeigekampagne.

Umsetzung:

Auftraggeber: Samsung Electronics Austria GmbH / Petra Müller. Doris Kimpfel

Mediaagentur: Publicis Media Austria / Asam Badfar, Stephan Mantuano

Medienvermarktung/-dienstleistung: Goldbach Austria / Florian Suko, Marcus Zinn

Kreativagentur: Cheil Austria GmbH / Nico Strobl

Programmatische Ausspielung: Active Agent

DCO Konzeption: AIM3 / Sebastian Gutmann