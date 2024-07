Sensationelle Stimmung beim A1 Beach Pro Vienna

MEGABOARD unterstützte heuer erstmals das renommierte Beachvolleyballturnier am Wiener Heumarkt mit hochkarätigen Plakatflächen. KundInnen und Gäste des Außenwerbe-Spezialisten durften im Gegenzug die MEGAstimmung in der größten Sandkiste Wiens exklusiv und hautnah aus der ersten Reihe miterleben.

Auf prominenten Großflächen von MEGABOARD, wie dem MEGAgerüst Maria vom Siege am Mariahilfer Gürtel und dem aufmerksamkeitsstarken MEGAScreen an der A4, wurde die diesjährige A1 Beach Pro Vienna im Vorfeld bereits kräftig beworben. Die sensationelle Stimmung beim internationalen Beach Pro Vienna Turnier, das von 9. bis 14. Juli 2024 stattfand, belegt den Erfolg der Kampagne.

Mit den gebrandeten LED-Banden am Center Court war der Außenwerbe-Spezialist während der gesamten Veranstaltung nicht nur gut sichtbar, sondern ging mit wortwitzigen MEGABOARD Tattoo Klebern Fans und Gästen sogar buchstäblich unter die Haut. Zusätzlich wurde sowohl in der Day als auch Night Session der „MEGAfan of the day“ aus dem Publikum am Center Court gewählt – zu gewinnen gab es ein MEGAbadetuch in XXL- Größe.

Die KundInnen von MEGABOARD genossen zudem nicht nur live die spannenden Spiele der weltbesten Beachvolleyball-Teams, sondern wurden im VIP-Bereich auch kulinarisch verwöhnt und konnten die Stimmung auch mittels gebrandeter 360° Videobooth festhalten. Die gemeinsame Veranstaltung bot eine ideale Gelegenheit, Geschäftsbeziehungen zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen und zugleich in gelassener Atmosphäre die sportlichen Höchstleistungen der internationalen AthletInnen anzufeuern.

„Wir sind stolz und begeistert, dass wir die Premiere unserer Kooperation mit dem Eventveranstalter ACTS bei der Beach Pro Vienna 2024 so erfolgreich umsetzen durften,“ betont Hansjörg Hosp, CEO von MEGABOARD. “ Eine Partnerschaft auf Augenhöhe wie diese ermöglicht es uns, unseren KundInnen nicht nur ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, sondern auch die Zugkraft dieses Sports mit der Power unserer Marke MEGABOARD zu verbinden. Das positive Feedback unserer Gäste bestätigt, dass wir damit den richtigen Weg eingeschlagen haben.“