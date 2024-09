90 minutes B2B Marketing

Tauchen Sie ein in eine faszinierende Session von 90 Minutes B2B und lernen am 9. Oktober ab 17:30 Uhr von Christina Fadler, Head of Customer Experience bei Mondi Uncoated Fine Paper, wie Luxusmarken gezielt angesprochen werden. Bei diesem Event dreht sich alles um eine wegweisende Account Based Marketing Kampagne, die es geschafft hat, schwer erreichbare Entscheider:innen in der Luxusbranche für das Segment Luxusverpackungen zu gewinnen.

Christina Fadler gibt exklusive Einblicke in ein spannendes Projekt, bei dem das Ziel war, Entscheidungsträger:innen großer Luxusmarken zu identifizieren und gezielt anzusprechen. Der Schlüssel zum Erfolg lag darin, die richtigen Personen mit maßgeschneiderten Botschaften über die passenden Kanäle zu erreichen – und dabei spielten Werkzeuge wie der LinkedIn Sales Navigator, Stakeholder-Befragungen und spezielle Trainingsmaterialien eine zentrale Rolle.

Welche Learnings Mondi UFP aus der Kampagne gezogen hat und wie sie diese Strategien auf ihr Unternehmen übertragen können, erfahren sie in der Agentur Otago Online Consulting. Lassen sie sich diese praxisnahen und sofort einsetzbaren Einblicke in die Welt des B2B-Marketings nicht entgehen!

Was erwartet sie bei 90 Minutes B2B?

Die Eventreihe 90 Minutes B2B wurde von der B2B Expert Group des DMVÖ ins Leben gerufen und bietet praxisnahe Einblicke in die Welt des modernen B2B-Marketings. In nur 90 Minuten erhalten sie fundierte Best-Practice-Beispiele und tiefgehende Analysen, die ihnen sofort helfen, ihre eigenen Marketingstrategien zu verbessern. Inspirierende Erfolgsgeschichten, echte Zahlen, Daten und Fakten – das ist 90 Minutes B2B!

Die Speakerin – Christina Fadler

Christina Fadler ist eine international erfahrene Kommunikationsexpertin mit über 20 Jahren Expertise in den Bereichen Marketing, PR und Eventmanagement. Als Head of Customer Experience bei Mondi UFP bringt sie wertvolles Know-how in der Erschaffung einzigartiger Kundenerlebnisse mit, sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt.

Besonders spannend: Ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeit spiegelt sich nicht nur in ihrer Arbeit wider, sondern auch in ihrem persönlichen Projekt, den Saturnbienen, das sich der ökologischen Bienenhaltung widmet. Mehrsprachig und vielseitig, steht Christina Fadler für eine inspirierende Mischung aus Kreativität, Erfahrung und Nachhaltigkeit.

