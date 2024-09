Goldbach Youngstar Studie 2. Quartal 2024

Die aktuelle Welle der Goldbach Youngstar Studie, die Marken aus Sicht von Jugendlichen und Junggebliebenen hinsichtlich ihrer Vitalität bewertet, weist Capri-Sun, vor Skechers und Almdudler als „Youngstars“ des 2. Quartals 2024 aus. Der Score, der die Basis des Ergebnisses darstellt, setzt sich dabei aus 3 Teilbewertungen zusammen: Marke – Spot – Vorher/Nachher Vergleich. In der aktuellen Befragung wird klar sichtbar, welchen Einfluss ein Spot auf die Markenwahrnehmung nehmen kann. Während die österreichische Getränkemarke Almdudler vor Ansicht des Spots noch auf Platz 5 hinsichtlich Jugendlichkeit rangiert und Capri Sonne auf Platz 4, wird der Spot des Drinks für unterwegs am jugendlichsten, der Spot des berühmten Trachtenpärchens am zweit-jugendlichsten bewertet, was schlussendlich einen Stockerlplatz für beide Getränkemarken sichert. Umgekehrt verhält es sich bei der Schuhmarke Skechers. Die Marke an sich wurde von den Befragten auf Platz 1 gerankt, der Spot auf Rang 4, was schlussendlich das Gesamtergebnis von Platz 2 einbringt.

Capri-Sun – der Drink der Jugend als Youngstar im 2. Quartal 2024

Bereits vor Ansicht des aktuellen Spots war die Eigenschaft „jugendlich“ jenes Merkmal, mit der die meisten Befragten die Marke assoziierten. Der Wert konnte nach Ansicht des Spots um weitere 11% Zustimmung erhöht werden. Besonders stark zahlte die aktuelle Kampagne auch auf die Charaktereigenschaften lustig (+19%), unterhaltsam (+17%) und modern (+13%) ein. Im Gegenzug wurde das Attribut traditionell der Marke vor Ansicht des Spots noch von 36% zugeschrieben, danach nurmehr von 22% (-14%).

Skechers und Almdudler auf den weiteren Stockerlplätzen

Bei der Schuhmarke Skechers waren schon vor Ansicht des Spots die Eigenschaften aktiv, modern, vital, jugendlich, kraftvoll/energiegeladen ganz vorne. Auch nach Betrachten der aktuellen Kampagne blieben die Top 5 Eigenschaftszuordnungen die gleichen. Hinsichtlich der Merkmale Innovation und Neuartigkeit erhielt die Marke noch mehr Zustimmung als vor Ansicht des Spots.

Die Getränkemarke Almdudler konnte bei dieser Befragungswelle im Vergleich zu vergangenen am besten hinsichtlich Jugendlichkeit abschneiden. Der Spot scheint die Eigenschaft „jugendlich“ genau getroffen zu haben, ohne im Bezug auf die Werte Tradition und Bodenständigkeit Einbußen zu verzeichnen.

Besonders stark erhöhte sich die Eigenschaftszuordnung nach Ansicht des Spots im Hinblick auf „lustig“ und „unterhaltsam“.

Die Goldbach Youngstar Befragung ermittelt quartalsweise auf Basis einer quantitativen Untersuchung des Österreichischen Gallup Instituts jene Marke, die in der jungen und junggebliebenen Zielgruppe als „vitalste und jüngste“ gelten. Ende August wird aus den insgesamt 40 innerhalb eines rollierenden Jahres gemessenen Marken der Jahressieger im Rahmen des Goldbach Sommerfestes mit dem Goldbach Youngstar Award ausgezeichnet.