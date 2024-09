An Out of home kommt niemand vorbei

Der Out-of-Home-Marktführer Gewista freut sich über die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der Focus Werbebilanz für das erste Halbjahr 2024. Die Bedeutung von Out-of-Home wächst rasant. Digital-Out-of-Home verzeichnet ebenfalls einen starken Aufschwung. Dieser Trend ist auch international klar erkennbar.





OOH boomt mehr denn je

Der OOH-Anteil am Above-The-Line-Werbekuchen stieg laut Focus Werbebilanz um beeindruckende 19,1 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 und liegt nun bei 8,1 Prozent. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass neben dem starken Wachstumstreiber DOOH auch die klassischen OOH Medien City Light und auch das Billboard deutliche Zuwächse verzeichnen konnten. Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista, kommentiert diese positive Entwicklung: „Wir sind stolz auf diese Ergebnisse! Sie bestätigen, dass unseren Kund:innen die hohe Reichweite – und damit die Relevanz – von OOH innerhalb des Werbemarkts sehr zu schätzen wissen. Um den Marktanteil weiter auszubauen, werden wir auch kontinuierlich innovative und maßgeschneiderte Werbelösungen anbieten.“

Auch der Anteil von Digital-Out-of-Home an der Außenwerbung stieg auf 30,1 Prozent. Florian Wagner, Chief Digital Officer bei Gewista, betont die Relevanz der digitalen Außenwerbung: „DOOH hat sich als wesentlicher Bestandteil unserer Branche etabliert. Die digitale Außenwerbung entwickelt sich schnell weiter und bietet Werbetreibenden vielfältige Möglichkeiten. Wir sehen enormes Potenzial in diesem Bereich und freuen uns, das Wachstum von DOOH in Österreich weiter voranzutreiben.“





Auch international starker Aufwärtstrend

Die erst vergangene Woche veröffentlichte „WOO Global Expenditure Survey“ des World Out of Home Organization (WOOH) Verbands bestätigt die österreichischen Zahlen: Weltweit stieg der OOH-Share im vergangenen Jahr um beachtliche 10,6 Prozent. Global betrachtet macht DOOH 36,9 Prozent der gesamten OOH-Ausgaben aus, wobei erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten bestehen. Australien führt im DOOH das Spitzenfeld mit 76 Prozent an; gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 65 Prozent und den Niederlanden mit 54,1 Prozent.





Die Studienergebnisse verdeutlichen die starke weltweite Entwicklung des OOH-Sektors. Auch in Österreich wird in Zukunft laut Focus die Werbe-Gattung OOH deutlich zulegen und eine wachsende Bedeutung in der Werbebranche einnehmen.