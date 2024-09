Neue vollständig papierbasierte Versandverpackung

Mondi, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Verpackungen und Papier entwickelt gemeinsam mit Amazon den Protective Mailer, der zur Gänze aus Papier besteht und sicheren Warenversand auch ohne Luftpolsterfolie aus Kunststoff möglich macht.

„Amazon hat vor einigen Jahren aufgehört, traditionelle Luftpolsterumschläge in Europa zu verwenden, was uns vor die Herausforderung stellte, eine leichte, flexible und vollständig recycelbare Papierverpackung zu entwickeln, die den gleichen Schutz bietet“, sagte Thais Blumer, European Head of Sustainable Packaging bei Amazon. „Es war keine leichte Aufgabe, mit einer zu 100 % recycelbaren Papierhülle sowohl ein geringes Gewicht als auch einen maximalen Schutz zu erreichen, aber diese Umschläge sind leicht zu verpacken, können von den Konsumentinnen und Konsumenten zu Hause einfach recycelt werden und ermöglichen eine beschädigungsfreie Lieferung.“

„Der Protective Mailer eignet sich für jedes Produkt, ob zerbrechlich oder sperrig, von kleinen elektronischen Geräten über Bücher bis hin zu Modeaccessoires und vielem mehr, ergänzt Nedim Nisic, Mondi Group eCommerce Director anlässlich der Markteinführung.

Die neuen, recyclebaren Versandtaschen werden aus Mondi Kraftpapier hergestellt und sind in unterschiedlichen Größen erhältlich: Die Höhe kann an die Größe des Inhalts angepasst werden, wodurch die durchschnittlichen Paketabmessungen reduziert, der Materialverbrauch optimiert und die Versandkosten gesenkt werden!

„Die Protective Mailers erfüllen einen echten Bedarf. Im kürzlich veröffentlichten fünften jährlichen Mondi eCommerce Report, der sich mit Trends, Analysen und Einstellungen im eCommerce befasst, haben wir festgestellt, dass 88% der Verbraucher die Schutzfunktion einer Verpackung als ihr wichtigstes Bedürfnis ansehen. Darüber hinaus gaben mehr als die Hälfte (58 %) der Umfrageteilnehmer an, dass sie erwarten, dass fast alle ihre Pakete in kompostierbaren oder recycelbaren Verpackungen geliefert werden“, so Nisic weiter.

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit der Herstellung bewusst nachhaltiger Produkte zu einer besseren Welt beiträgt. Wir beschäftigen 22.000 Mitarbeiter:innen in mehr als 30 Ländern und sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig. So können wir unseren Kund:innen eine breite Palette innovativer Lösungen für Endverbraucher:innen- und Industrieanwendungen anbieten. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unserer Strategie. Unsere ambitionierten Verpflichtungen bis 2030 konzentrieren sich auf kreislauforientierte Lösungen – geschaffen von handlungsfähigen Mitarbeiter:innen, die Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen.