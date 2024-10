Rekordnutzung von Social Media im B2B-Bereich

Die Ergebnisse der 14. Auflage der einzigen DACH-Langzeitstudie zum Thema „Social Media in der B2B-Kommunikation“ zeigen einige neue Entwicklungen. So verzeichnet etwa die Social Media-Nutzung in Unternehmen erstmals seit 2021 wieder einen klaren Aufschwung. Die Studie wird bereits seit mehreren Jahren vom „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ mit Unterstützung von »OBSERVER« und Künzlerbachmann durchgeführt.



Nach dem kurzfristigen Absinken 2022 und 2023 steigt der Wert der Social Media-Nutzung im B2B-Bereich 2024 mit 97,4 Prozent auf den höchsten seit Beginn der Erhebungen. 2021 lag der Prozentsatz bei 95,9 Prozent und sank 2022 auf 95,5 Prozent und 2023 auf 93,8 Prozent.



Bei den Social Media-Kanälen bleibt LinkedIn im DACH-Raum mit einer Nutzung von 94,9 Prozent vorherrschend (2023: 91,7 Prozent), gefolgt von Instagram mit 73,3 Prozent (2023: 67,7 Prozent) und Facebook mit 68,4 Prozent (2023: 71,2 Prozent). Auf dem absteigenen Ast befindet sich weiter X (vormals Twitter) mit 19,1 Prozent (2023: 31,6 Prozent). Damit hat sich die Nutzung von X im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert.





KI auf Social Media



Die Resultate zeigen weiters, dass Künstliche Intelligenz jetzt auch auf Social Media eine große Bedeutung spielt. 82,6 Prozent der Befragten gaben an, KI regelmäßig zu nutzen. Besonders die Hilfe bei der Textgestaltung wird zu drei Viertel in Anspruch genommen.



Nur für jede sechste Person ist Künstliche Intelligenz als Unterstützung noch keine Option. Insgesamt ist der Einsatz von KI essenziell, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, effizientere Prozesse zu schaffen und gleichzeitig die Qualität der Social Media-Präsenz zu steigern. Künstliche Intelligenz ermöglicht es Unternehmen, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und ihre Inhalte strategisch besser auszurichten.



Nutzungsverhalten auf Social Media



Eine erneute Veränderung zeigt das Nutzungsverhalten mit Blick auf den Unternehmensführungsstil. Nachdem sich im vergangenen Jahr erstmals Laissez-faire geführte Unternehmen mit einer Nutzungsquote von 98,2 Prozent der Unternehmen deutlich an der Spitze positionieren konnten, ging dieses Quote auf 93,5 Prozent zurück.



Bei Unternehmen mit autoritärem Führungsstil erhöhte sich der Wert auf 95,9 Prozent nach 94,9 Prozent und bei Unternehmen mit kooperativem Führungsstil auf 97,4 Prozent im Vergleich zu 94,7 Prozent. Bemerkenswert: Die Erkenntnis, dass die Sozialen Medien zum Unternehmenserfolg beitragen, hat sich im Jahresvergleich sehr deutlich auf 44,2 Prozent erhöht (Vorjahr: 27,8 Prozent).



Angestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr auch der Einsatz von Agenturen:



„Inzwischen setzen über 82 Prozent der Unternehmen in irgendeiner Form auf die Unterstützung durch eine Agentur im Social Media-Bereich; im letzten Jahr waren es 78,5 Prozent. Agenturen bieten Fachwissen und Erfahrung, die oft über das hinausgehen, was intern vorhanden ist. Sie haben tiefe Einblicke in aktuelle Trends, Plattform-Algorithmen und Best Practices, was ihnen ermöglicht, effektivere Kampagnen zu erstellen“, erläutert Kommunikationsexpertin und Studieninitiatorin Jacqueline Althaller von ALTHALLER communication.



Content-Entwicklung auf Social Media



Eine weitere spannende Erkenntnis aus der 14. Auflage der Studie ist, dass jetzt mehrheitlich die Marketing-Abteilungen (44,6 Prozent) die Social Media Aktivität verantworten und nicht das Social Media-Team (16,2 Prozent) oder PR-Team (7,9 Prozent). Das bestätigt die Entwicklung von Social Media hin zu einem Werbekanal.



Über die Studie



„Social Media in der B2B-Kommunikation“ ist die einzige Langzeitstudie zur Nutzung von Social Media in der B2B-Kommunikation im DACH-Raum. Sie wird seit 2010 vom „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ durchgeführt. Studieninitiatorin ist Jacqueline Althaller von ALTHALLER communication. In Österreich fungieren »OBSERVER« Brand Intelligence als Partner, in der Schweiz Künzlerbachmann.



780 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich dieses Jahr beteiligt; darunter Geschäftsführer:innen, Abteilungsleiter:innen, Marketing- und PR-Manager:innen. Die Umfrage untersucht das Social Media-Verhalten über verschiedene Branchen, Unternehmensgrößen und Führungsstile hinweg.



»OBSERVER« stellt Ihnen auf Nachfrage gerne weitere Details zur Verfügung.