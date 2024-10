Ganzheitliches Leadership ist Schlüssel für zukunftsfitte Arbeitsplätze

Leitbetriebe Austria Fokusgruppenbericht zeigt: leistungsfähige Führungskräfte, innovative Unternehmen und flexible Arbeitnehmer:innen als Gesamtpaket wirkungsvoll

„Der klare Anspruch unserer Initiative ist, den gegenwärtigen Wandel mitzugestalten und proaktiv an Lösungen und Möglichkeiten zu arbeiten“ Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria

Leadership ist das zentrale Zukunftsthema für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen, wenn es um Strategie, Innovation, Arbeitsplatzgestaltung und ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Transformation geht: Das zeigt der Fokusgruppenbericht „Arbeitsplatz der Zukunft“, der heute von Leitbetriebe Austria gemeinsam mit der café+co und BDO Consulting im Rahmen der Initiative „Neue Welt der Arbeit“ vorgestellt wurde.

Mit der Initiative Neue Welt der Arbeit widmet sich Leitbetriebe Austria, mit wissenschaftlicher Begleitung der WU Wien, in Fokusgruppen unterschiedlicher Themensetzungen den vielfältigen Facetten von Arbeit, wie auch dem gegenwärtig spürbaren Wandel von Arbeitsplätzen und Arbeitsverhältnissen. Als Projektpartner:innen übernahmen café+co sowie BDO Consulting den Lead der Fokusgruppe „Arbeitsplatz der Zukunft“ mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Ebenen und Bereichen von Unternehmen. „Der klare Anspruch unserer Initiative ist, den gegenwärtigen Wandel mitzugestalten und proaktiv an Lösungen und Möglichkeiten zu arbeiten“, freut sich Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, anlässlich der Ergebnispräsentation.

ESG in der Arbeitswelt: Ganzheitlich nachhaltige Arbeitsplätze

Der Bericht untersucht die Zukunft der Arbeitskultur unter dem Aspekt der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie die Rolle von Remote-Arbeit und der damit verbundenen Transformation von Arbeitsprozessen. Der Fokus auf ESG zeigt klar: Nachhaltigkeit umfasst viel mehr als nur den Umweltschutz. Unternehmen müssen ihre Strategien ganzheitlich gestalten und dabei alle drei Säulen – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – gleichwertig berücksichtigen. ESG bringt breit verstandene Nachhaltigkeit in die Unternehmen und bedeutet für die „Neue Welt der Arbeit“ einen Transformationsprozess: hin zu flexiblen, resilienten Strukturen, die auf Effizienz und Produktivität abzielen, hin zur Stärkung der Mitarbeiter:innen in ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie hin zu Antworten auf Fragen nach ökologischer Verantwortung sämtlicher Geschäftstätigkeiten. Ein zentrales Thema des Berichts ist der damit verbundene Kulturwandel in Unternehmen. Leadership wird immer mehr zum entscheidenden Faktor, um diesen Wandel zu meistern.

Gefragt und gefordert: Zeitgemäßes Leadership

Klar geht aus dem Bericht hervor, dass die großen Lösungen derzeit im Bereich Leadership, interner Kommunikation, der Einbeziehung der Mitarbeiter:innen, einer gesteigerten Aufmerksamkeit auf Authentizität und gelebter Praxis sowie in Prozessen der Unternehmenskultur liegen und zu gestalten sind. „Gerade Führungskräfte sind durch den Wandel der Arbeitswelt massiv gefordert: Sie müssen nicht nur ihre Teams managen, sondern auch unternehmerische Ziele und regulatorische Vorgaben im Blick behalten, während sie sich kontinuierlich weiterentwickeln“, erklärt Fritz Kaltenegger, CEO von café+co International. „All das sind tägliche Herausforderungen, die auch Leadership fundamental verändern. Der Bericht hat uns zusätzlich verdeutlicht, wie notwendig eine ganzheitliche Aufmerksamkeit auf die Leistungsfähigkeit von Führungskräften in Zukunft sein wird“, so Fritz Kaltenegger.

Birgit Meyer, HR-Expertin bei BDO Consulting, unterstreicht, dass Unternehmen ihre Recruiting-Strategien an die rasanten Veränderungen anpassen müssen: „Die Ansprüche an die Eignung und Weiterentwicklung von Mitarbeitenden haben sich erweitert. Zusätzlich rückt die Bindung der bestehenden Talente in den Mittelpunkt der Personalarbeit. Wir sehen in unserer Beratungstätigkeit, dass durch die Beschleunigung des Wandels teils strukturell-organisatorisches Hinterherhinken stattfindet, die Fokusgruppe hat dies qualitativ bestätigt: Recruiting und Eignung für die vielfältigen Ansprüche muss sich entsprechend mitentwickeln, um hier zu gestalten, statt zu reagieren. Das Miteinbeziehen der Belegschaft ist ebenfalls maßgeblich für das gelungene Mittragen von Entscheidungen und die Verbundenheit mit dem Unternehmen“, so Meyer.

Mehrwert Büro und die Zukunft der Arbeitskultur

Und auch Arbeitsplätze unterliegen großen Transformationsprozessen: Büros werden zunehmend zu Orten, die nicht mehr ausschließlich für produktives Arbeiten stehen, sondern vor allem den sozialen Austausch und die Förderung der Unternehmenskultur und den persönlichen Austausch fördern. Fritz Kaltenegger, CEO von café+co International, betont: „Das Büro als sozialer Treffpunkt gewinnt an Bedeutung, während Remote Work gleichzeitig weiterhin bestehen bleibt. Unsere Services sind heute gefragter denn je, aber die Anforderungen werden komplexer. Die Herausforderung für uns als Serviceunternehmen liegt darin, beide Welten effizient zu bedienen und flexibel zu gestalten.“ Der Bericht zeigt damit in Breite und Tiefe jene Herausforderungen auf, denen sich Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen aktuell stellen müssen. „Investitionen in und ein ganzheitliches Verständnis für ESG-konforme Strukturen und Prozesse, ein hohes Maß an persönlicher Flexibilität sowie die kontinuierliche Anpassung an neue Arbeitsmodelle sind zentrale Themen. Zudem müssen wir uns mit geänderten und gesteigerten Ansprüchen an Leadership, authentischer Kommunikation von Maßnahmen nach innen und außen sowie dem tiefgreifenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Wandel von Arbeitswelten auseinandersetzen.“, so HR-Expertin Birgit Meyer.

Zur Initiative

Die Initiative Neue Welt der Arbeit hat zum Ziel, gegenseitiges Verständnis für die Bedürfnisse, Motivationen und Beweggründe von Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen aufzubauen und so zu einer Verbesserung des Arbeitsklimas, aber auch der Produktivität in Österreich beizutragen. Dazu bietet Leitbetriebe Austria gemeinsam mit Partner:innen Foren für einen Dialog beider Seiten, um Aspekte einer positiven Positionierung des Konzepts Arbeit zu finden und zu benennen. Neben der ISS Österreich mit dem Thema „Lohnt sich Leistung?“ sind die Raiffeisenbank Wien-Niederösterreich mit dem Themenfeld „Beruflicher und privater Einklang“ sowie in einer gemeinsamen Fokusgruppe die BDO Consulting und café+co zum Thema „Arbeitsplatz der Zukunft“ Teil der Initiative. Die Initiatorinnen der Initiative sind Monica Rintersbacher (Geschäftsführerin, Leitbetriebe Austria), Michaela Hebein (Partnerin, Kapp Hebein Partner) sowie Manuela Lindlbauer (Eigentümerin, LINDLPOWER Personalmanagement). Weitere Unterstützer:innen der Initiative Neue Welt der Arbeit sind EHL, ARS Akademie, ETC, Handelsverband, Leadersnet Österreich, Kurier, MV Verlag, Kleine Zeitung, RMA, weekend und marketagent.