Zukunft Familienhotel

Lösungen für die interne und externe Betriebsübergabe in der Hotellerie

Unter dem Motto „Zukunft Familienbetrieb“ laden die Strategie- und Managementberatung conos und die Tourismusberatung Prodinger am Mittwoch, den 27. November 2024, zu einer exklusiven Veranstaltung zur Betriebsnachfolge in der Hotellerie. Im Imlauer Hotel Pitter in Salzburg werden hochkarätige Experten und renommierte Berater zusammenkommen, um praxisnahe Lösungen und Strategien für die interne und externe Unternehmensübergabe zu diskutieren.

Die Nachfolgeplanung ist ein entscheidender Punkt im Lebenszyklus eines Unternehmens, insbesondere in der Tourismusbranche. Laut aktuellen Zahlen der KMU-Forschung planen 75 Prozent der Tourismusbetriebe in den nächsten zehn Jahren eine Betriebsübergabe, 17 Prozent davon bereits im laufenden oder kommenden Jahr. Eine gut strukturierte und frühzeitige Planung ist dabei der Schlüssel, um den Betrieb erfolgreich in die nächste Generation zu übergeben und den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen.

Zentrale Fragestellung: Gut geplant oder mit Vollgas im Nebel?

Der Übergabeprozess erfordert nicht nur organisatorisches Geschick, sondern auch das strategische Einbinden der Nachfolger. Besonders in Familienbetrieben kann dies eine emotionale Herausforderung darstellen. Es gilt, eine Balance zwischen Familieninteressen und betrieblichen Anforderungen zu finden, um Konflikte zu vermeiden. Die Veranstaltung bietet eine Plattform, um über bewährte Ansätze und Fallstricke zu sprechen, die es zu umgehen gilt.

Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Neben den emotionalen Aspekten steht auch die wirtschaftliche und steuerliche Seite der Übergabe im Fokus. Die Wiedereinführung der Erbschafts- oder Substanzsteuer könnte Familienbetriebe vor große Herausforderungen stellen – ein Thema, das nach der Nationalratswahl besonders aktuell ist. Diese steuerlichen Rahmenbedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Übergabe, sowohl intern an die nächste Generation als auch extern durch Verkauf oder Verpachtung.

Schwerpunkte der Veranstaltung: