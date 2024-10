Die Wiener Elektrotage 2024 in Wien zogen bereits zum vierten Mal, ein breites Publikum aus der DACH-Region an und unterstrichen die führende Rolle der Veranstaltung als Plattform für Innovation und Austausch im Bereich der Elektromobilität. Vom 12. bis 14. September präsentierten Hersteller, Zulieferer und Start-ups ihre neuesten Technologien und Konzepte. Im Fokus standen insbesondere die Fortschritte bei der Ladeinfrastruktur, neue Batteriekonzepte und die Integration von Künstlicher Intelligenz in Fahrzeugsoftware.

Andreas Martin, CEO der Porsche Media & Creative GmbH und geistiger Vater der Wiener Elektrotage erklärt im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber MedienManager, die Bedeutung dieser zukunftsorientierten und richtungsweisenden Veranstaltung: „Die Elektrotage zeigten auch heuer wieder, dass die Elektromobilität längst in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Auch die starke Beteiligung aus Politik und Wirtschaft verdeutlichen, dass die Branche weiter an Fahrt gewinnt“.

Weitere interessante Themen finden Sie hier