Einblicke in die Zukunft des E-Commerce

Am 12. und 13. November 2024 versammeln sich E-Commerce- und Digital-Marketing-Expert in Wien zur Fachkonferenz JETZT Shopping, die gezielt darauf ausgerichtet ist, Betreiber von Online-Shops sowie Marketingprofis praktische Strategien und neueste Entwicklungen im Bereich des digitalen Handels näherzubringen. In den vielseitigen Workshops, Vorträgen und Best Practices steht vor allem die Frage im Mittelpunkt: Welche innovativen Marketing- und Werbemaßnahmen lassen die Kassen im E-Commerce klingeln?

Praxisnaher Start: Der Training Day

Der erste Konferenztag, Training Day, bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, direkt in praxisorientierte Übungen einzutauchen. So vermittelt der Workshop „Nutzung von Word-of-Mouth-Kampagnen in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz“ beispielsweise, wie künstliche Intelligenz genutzt werden kann, um Kundenempfehlungen gezielt in die Produktentwicklung und Marketingstrategie zu integrieren. Neben diesem Fokus auf innovative Technologien wie KI ist der Training Day darauf ausgerichtet, greifbares Wissen zu vermitteln, das direkt in den Unternehmensalltag transferiert werden kann. Von Retail Media als wachsender Werbeform bis hin zur optimalen Nutzung sämtlicher Touchpoints – die Teilnehmenden erfahren, wie sie ihr Geschäft im digitalen Zeitalter strategisch und nachhaltig ausrichten können.

Inspirierende Vorträge und Trends am Conference Day

Am Conference Day dreht sich alles um aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren im E-Commerce. Branchenexperten wie Ulli Kittinger von der MTH Retail Group und Patrick Schönberger von kaffeegreissler.at teilen ihre Erkenntnisse zu Themen wie Gamification und den wachsenden Einfluss von Live Shopping. Auch Themen wie Retail Media und neue Bezahlsysteme werden in den Keynotes und Best Practices vorgestellt, um die Teilnehmer für anstehende Herausforderungen und Chancen im digitalen Handel zu sensibilisieren. Die praxisnahen Einblicke versprechen nicht nur Inspiration, sondern bieten auch klare Handlungsanweisungen für einen erfolgreichen Verkaufsauftritt im Internet.

Ein breites Themenspektrum und renommierte Referenten

Die JETZT Shopping ist nicht nur eine Wissensquelle, sondern auch ein Ort, an dem sich Branchenexperten vernetzen und Erfahrungen austauschen können. So referieren Barbara Schlenkert (BILLA), Peter Neubauer (Austrian Payment Academy) und weitere renommierte Fachleute zu Themen, die von Social Media über Geo-Targeting bis hin zur Rolle von Künstlicher Intelligenz reichen. Dieser interdisziplinäre Ansatz fördert ein umfassendes Verständnis für die vielschichtigen Anforderungen und Möglichkeiten im digitalen Handel.

Ein Event für alle, die E-Commerce erfolgreich gestalten möchten

JETZT Shopping richtet sich an alle, die die Zukunft des E-Commerce aktiv gestalten wollen. Die Konferenz bietet fundiertes Wissen für Einsteiger sowie erfahrene Fachkräfte und stellt sicher, dass die Teilnehmenden mit klaren Impulsen und anwendbarem Wissen nach Hause gehen.

Die JETZT Shopping ist somit ein Event, das keine Wünsche offen lässt und den perfekten Rahmen für Weiterbildung, Austausch und Innovation im E-Commerce bietet.