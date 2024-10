Die Zukunft von SEO

Vor dem Hintergrund der Neuentwicklungen von KI, ChatGPT & co, stellt sich für viele SEO-Manager die Frage: Welche Bedeutung wird SEO denn in Zukunft noch haben. Werden Umsätze noch über diese Marketingmethode generiert werden können oder verschwindet schon bald alles in den Black Boxes der KI?

Michael Kohlfürst ist der Gründer der ersten SEO Agentur Österreichs. Bis heute gilt er als der führende Experte und man kann sagen als das Orakel der SEO-Branche. Im Gespräch mit Otto Koller dem Herausgeber der MedienManager-Plattform erklärt er warum SEO-Marketing auch in Zukunft von großer Bedeutung sein wird.

