Warum TV gleichzeitig geliebt und geleugnet wird!

In einer Zeit, in der uns das Internet und Streamingdienste jederzeit und überall zur Verfügung stehen, könnte man meinen, das klassische Fernsehen sei auf dem Rückzug. Doch die Realität sieht anders aus. Obwohl viele von uns behaupten, „kein Fernsehen mehr zu schauen“, bleiben große Bildschirme in unseren Wohnzimmern ein fixer Bestandteil des Alltags – und das aus gutem Grund. Am 26. November 2024 gibt das Screenforce Expertenforum spannende Einblicke, die uns daran erinnern, welche Kraft das Medium Fernsehen in unserer modernen Gesellschaft immer noch besitzt.

Ein Jahr der Superlative für das Fernsehen

2024 war ein Jahr voller weltweiter Ereignisse, die die Menschen auf Bildschirmen mitverfolgten. Von den Olympischen Spielen in Paris bis zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland – Millionen von Zuschauern waren dabei. Gerade in Zeiten globaler Krisen und Spannungen bot das Fernsehen einen wichtigen Ankerpunkt: Es brachte die Freude des Sports und die Dringlichkeit der Nachrichten direkt in unsere Wohnzimmer. Diese Nähe und Aktualität, die das Fernsehen liefert, können viele andere Medien nur schwer ersetzen.

Live-Erlebnisse und Nachrichten in Echtzeit

Während des Screenforce Expertenforums wird genau diese Magie des Fernsehens beleuchtet. Experten wie Jochen Gundel und Dominik Mackevicius von Eurosport geben einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, wie Live-Events wie Olympia die Zuschauer fesseln. Ebenso gibt David Whigham, Chefredakteur von ntv, Einblicke in die Arbeit des Newsrooms. In einer Welt voller Fake News und Fehlinformationen kämpfen er und sein Team dafür, die Zuschauer zuverlässig und schnell über das Tagesgeschehen zu informieren. Diese komplexe Arbeit, die oftmals im Hintergrund geschieht, verdeutlicht, wie wichtig das Medium Fernsehen in einer vernetzten und doch oft fragmentierten Medienwelt bleibt.

„Das Screenforce Expertenforum gibt exklusive Einblicke in die Kraft des Fernsehens, das die Menschen auch in turbulenten Zeiten informiert, begeistert und verbindet. Mit einem Blick hinter die Kulissen großer Events und aktueller Nachrichtenarbeit zeigen wir, warum TV nach wie vor eine unverzichtbare Rolle im Alltag der Menschen spielt“, so Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich).

Warum Sie sich näher informieren sollten

Die Frage, warum das Fernsehen „geliebt und zugleich geleugnet“ wird, wird von Markus Küppers beim Forum ebenfalls aufgegriffen. Sein Vortrag zeigt, dass das Fernsehen in der öffentlichen Wahrnehmung oft unterschätzt wird, obwohl es eine unverzichtbare Rolle spielt. Viele Menschen betonen zwar, wie sehr sie auf das Internet angewiesen sind, doch für wirklich umfassende Berichterstattung und große Ereignisse greifen sie nach wie vor gerne auf das klassische TV zurück.

Nehmen Sie sich die Zeit, mehr über die aktuelle und zukünftige Rolle des Fernsehens zu erfahren. Schließen Sie sich am 26. November 2024 online dem Expertenforum an und entdecken Sie, warum dieses Medium uns auch in der digitalen Ära nach wie vor verbindet, bewegt und informiert. Informieren Sie sich auf screenforce.at und seien Sie dabei – kostenlos und bequem von zu Hause aus.