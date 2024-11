Wiener Alm eröffnet Saison im Prater

Mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur folgten der Einladung der Brand Experience Company KESCH, um beim mittlerweile traditionellen VIP-Auftakt der Wiener Alm die Saison im Wiener Prater einzuläuten. Bevor die beiden urigen Hütten in den kommenden Wochen für exklusive Feiern zur Verfügung stehen, sorgten Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel, Strong Man Matthias Göth und TikTok-Star Satans Bratan für den kraftvollen Ottakringer-Bieranstich.

Die Wiener Alm, ein Erfolgsprojekt von KESCH, seht für gemeinsames Feiern und Netzwerken bei zünftiger Stimmung, köstlichen Schmankerln und urigem Hüttenflair in den Wintermonaten. „Unsere 200 Jahre alte Pop-Up Hütte zählt zu den beliebtesten Locations für exklusive Weihnachtsfeiern, Kick-Offs zu Jahresbeginn oder Firmen-Partys mit Après Ski Ambiente mitten in der City. Mit ihren Eisstockstockbahnen ist die Wiener Alm eine perfekte Kombination aus Hüttengaudi und Winter-Action mitten in der Stadt“, freut sich KESCH-CEO Lukas Schütz auf zahlreiche Events in den kommenden Wochen. Gemeinsam mit seinem Team sorgt er mit einer Außenstelle der Wiener Alm – der „Gröstl Alm“ – erstmals auch am neuen Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn für kulinarische Highlights. Den vielen anwesenden Branchenkolleg:innen stellte Schütz den neu gegründeten KESCH-Club vor, einem exklusiven Netzwerk für Brandmanager:innen und Markenentscheider:innen. „Die Community aus den Besten der Branche inspiriert und unterstützt die Mitglieder mit praxisnahen Tipps, Weiterbildung auf höchstem Niveau und spannenden After Work-Events“.



Beim Ottakringer-Bieranstich stellten Kick-Box Weltmeisterin Nicole Trimmel, Strong Man Matthias Göth und TikTok-Star Satans Bratan ihre Muskelkraft unter Beweis. „Auf die Wiener Alm Eröffnung freue ich mich schon das ganze Jahr, es bringt gute Laune mit guten Leuten – ein Jahreshighlight!“, ist Matthias Göth Stammgast beim Opening. „Ich begleite KESCH schon seit Jahren, und es ist mir sehr sympathisch, wie da Team stets hungrig bleibt – wie im Sport!“, spielt Nicole Trimmel auf die aktuellen Innovationen der Brand Experience Company an. TikTok-Star Satans Bratan feierte an diesem Abend doppelte Premiere: „Ich bin das erste Mal dabei, toll zu sehen, wer die Leute hinter den Erlebnissen und Projekten großer Marken sind! Und es war heute mein erster (Bier)-Stich!“



Den Start in die Wiener Alm-Saison ließen sich mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur nicht entgehen, mit dabei waren u.a.:

Jaroslava Haid-Jarkova, Pia van Saanen (Henkel CEE), Sandra Runggatscher, Georg Hatschka, Franz Balasz (Ottakringer Brauerei), Andreas Ladich (Aiport Vienna), Sabine Didio (Volkshilfe Wien), Melanie Rondonell (ÖBB), Michael Prohaska, Alexander Ruthner (Prater Wien), Georg Koytek (Liliputbahn), Johann Pittermann (Kaiser Wiesn), Regina Loster (Marketing Club Österreich), Niko Papst (Freudebringer), Mario Imann, Christoph Karner (Transgourmet), Christian Pesau (Verband Automobilimporteure), Bernhard Gily (MediaNet), Daniel Gmeiner (KEEGO), Dominik Riedmüller (Gewista), uvm.