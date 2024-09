Podcast – Kein Trend sondern die Zukunft

Als Podcast bezeichnet man eine Serie von Video- und Audio-Medien (Episoden), die im Internet abonnierbar und abrufbar sind. In diesem MM-Talk zwischen Tatjana Lukáš, ihres Zeichens Founder und CEO der happyhousemedia GmbH und Otto Koller, Herausgeber MedienManager, geht es um die offensichtlich nahezu magische Wirkung von Podcasts.

Während Social Media Posts von ihrer Wahrnehmung her immer mehr an Werbewirksamkeit einbüßen, werden Podcasts im Durchschnitt bis zu 80 % angehört. Wichtig dabei ist auch, dass der Moderator und damit die gewohnte Stimme des Podcasts gleich bleiben. Wenn dann das Thema für die Zielgruppe passt, wird der Podcast ganz bewusst ausgewählt und im Internet abonniert. Eine bewusste Entscheidung also, die der Hörer für sich trifft, um in seiner Freizeit, meist zur Entspannung seinem ganz persönlichem ausgewählten Thema zu lauschen.

„Podcasts sind eindeutig keine Modeerscheinung“ ist sich Tatjana Lukáš sicher. Ganz im Gegenteil. Es handelt sich dabei um ein Zukunftsmedium, das dem Hörer nicht nur einen auditiven Rückzugsort, sondern eine ganz persönliche Insel in einem immer hektisch werdenden Alltag bietet.

