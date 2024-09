Der Werbewirkung auf der Spur

Klingende Markennamen wie Kika-Leiner, Otto Versand, Gröbl Möbel bis hin zur Österreichischen Post wurden unter der Leitung des Marketingexperten Friedrich Kern erfolgreich beworben. Seit fast zwei Werbegenerationen ist er mit Leidenschaft der tatsächlichen Werbewirkung der unterschiedlichen Mediengattungen auf der Spur.

Seine Devise: ´Testen, messen, optimieren´ – Sein Credo: ´Es gibt immer eine noch bessere Lösung!´. Als Mitbegründer des „Branchen Trackings“ basiert seine Arbeit auf unverzichtbaren Fragen, die zu stellen sich – in der heutigen schnelllebigen Werbewelt – kaum jemand die Zeit nimmt.

Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller weiß er eindrucksvoll zu begründen warum werbende Unternehmen mehr auf ihre Kunden hören sollten als auf Medien und Plattformen. Leistungswerte der unterschiedlichen Mediengattungen wie Auflagenzahl, Anzahl erreichte Nutzer, Visits, Engagements, etc., bieten seiner Meinung nach nur noch wenig Aussagekraft. Wer wissen möchte, wie seine Werbeinvestition wirkt, muss sich auch mit der tatsächlichen Wirkung seiner Werbemaßnahmen befassen und den zentralen Fragen: „Wer kann sich an meine Werbung erinnern? Wer hat aufgrund meiner Werbung nun tatsächlich einen Einkauf getätigt“ nachgehen. Eine Frage die im Zeitalter von Pod´s, Froud und knappen Werbebudgets immer mehr an Bedeutung gewinnt.

