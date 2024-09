Verkürzte Wiener Elektro Tage mit Erfolgsbilanz

Mehr als 40.000 BesucherInnen an drei Event-Tagen

Trotz des wetterbedingten früheren Endes der Wiener Elektro Tage 2024 am Freitag, zieht der Veranstalter eine höchst positive Bilanz dieses einzigartigen Outdoor-Events. Die Wiener Elektro Tage haben sich als „Gamechanger“-Event etabliert und setzen ein klares Zeichen für einen branchenübergreifenden Dialog im Sinne der Dekarbonisierung und des Klimaschutzes. In der Transformation hin zur Elektromobilität liegt ein wesentlicher Hebel zur Reduktion der CO2-Emissionen.

„Wir blicken mit Stolz und Freude auf drei spannende Event-Tage am Wiener Heldenplatz mit vielen an der E-Mobilität interessierten BesucherInnen zurück. Leider ist man gegen das Wetter machtlos und die bereits niedergegangenen sowie noch zu erwartenden Regenmassen machten eine vorzeitige Beendigung der vierten Wiener Elektro Tage 2024 unvermeidlich – die Sicherheit der BesucherInnen, AusstellerInnen und MitarbeiterInnen steht im Vordergrund. Ich danke allen, die Österreichs größtes E-Mobilitätsevent ermöglicht haben“, sagt Veranstalter Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und gibt bereits einen Ausblick: „Nichtsdestotrotz blicken wir optimistisch in die Zukunft und starten bereits die Planungen für die Elektro Tage 2025, die von 25. bis 28. September am Wiener Rathausplatz stattfinden werden. Denn so viel steht fest: die Transformation zur E-Mobilität und der Kampf gegen den Klimawandel bedarf Veranstaltungen wie die der Wiener Elektro Tage. Sie sind eine relevante Informations- und Diskussionsplattform und damit ein wichtiger Katalysator zur Durchsetzung der E-Mobilität.“

BesucherInnen konnten die breite Produktpalette an neuen Elektroautos am Wiener Heldenplatz begutachten und Probefahrten mit ausgewählten E-Modellen buchen. Darüber hinaus gab es fachlichen Austausch auf der Hauptbühne und persönliche sowie kompetente Beratung an den Ständen rund um das wichtige Zukunftsthema E-Mobilität.

Publikumsmagnet neue E-Modelle – zahlreiche Premieren

Das größte E-Mobilitätsevent Österreichs punktete heuer erneut mit zahlreichen Österreich-Premieren von Serienmodellen und zukunftsweisenden Concept Cars und Studien. Die Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2024 und den ersten Rundgang inklusive Präsentation der Österreich-Premieren nahm Bundesminister Martin Kocher als Vertreter der Regierung und Finanzstadtrat Peter Hanke als Vertreter der Stadt Wien sowie Burghauptmann Reinhold Sahl und den Veranstaltern (Porsche Media & Creative) am 11.9. – noch bei strahlendem Sonnenschein – vor.

Im Rahmen dieser Eröffnung mit zahlreichen PressevertreterInnen wurden folgende Österreich- und Publikums-Premieren der teilnehmenden Automobilmarken bei einem Rundgang enthüllt: Alfa Romeo Junior Elettrica, Citroen e-C3, Fiat Topolino, Mercedes-Benz G 580, Mercedes-Benz EQV, Opel Frontera Electric, Porsche Macan, Škoda Elroq, Volkswagen ID.7 Tourer und Volkswagen ID.Buzz mit langem Radstand. Weiters wurden folgende Concept Cars und Vorserien-Modelle präsentiert: Audi RS Q e-tron, Formel-E-Rennwagen (für den Einsatz in der ABB FIA Formula E World Championship), Inyo Shuttle, Volkswagen ID.2all sowie das vollelektrische Müllentsorgungsfahrzeug MUT EcoLift.

Ein weiteres Highlight war der Besuch des langjährigen Audi-Piloten Mattias Ekström, der sich auch im heurigen Jahr der Rallye Dakar mit dem elektrischen Audi RS Q e-tron stellte. Die Talkrunde zu Elektromobilität und Motorsport fand mit Beteiligung des Formel E Piloten Maximilian Günther wetterbedingt am Freitag in einem Innenstadt Studio statt.

Hochkarätiger VIP-Event im Palais Niederösterreich am Eröffnungsabend

Im Rahmen der Wiener Elektro Tage gaben weiters am Abend des 11.9. im Palais Niederösterreich hochkarätige Wirtschaftsgrößen der Automobilbranche vor rund 350 geladenen Gästen Einblick in eine nachhaltige Mobilitätszukunft, die nach einhelliger Meinung der Vortragenden „elektrisch ist“. Der traditionelle Eröffnungsabend war eine Bestandsanalyse aus verschiedenen Bereichen der Automobilwirtschaft. Der Eröffnungsrede von Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Holding Salzburg, folgten drei spannende Keynotes von Luca de Meo (Präsident Europäischer Automobilverband und CEO Renault Group), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender AUDI AG) und Alexander Vlaskamp (CEO MAN Truck & Bus SE) sowie ein Panel, begleitet von ORF Moderator Stefan Lenglinger.

Hans Dieter Pötsch bezeichnete dabei die Wiener Elektro Tage als Katalysator für die Transformation unserer Mobilitätswelt in eine elektrische Zukunft.Der Grundtenor des Eröffnungsabends der Wiener Elektro Tage lautete einstimmig: die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, die Transformation wird jedoch mehr Zeit brauchen. Dass auf diesem Weg noch einige Meilen zu gehen und Herausforderungen zu meistern sind, darüber waren sich alle Vortragenden in der anschließenden von ORF Moderator Stefan Lenglinger geleiteten Diskussionsrunde einig. Die Wiener Elektro Tage haben sich damit weiter als perfekte Informations- und Diskussionsplattform im Sinne der Dekarbonisierung etabliert.

Das waren die Wiener Elektro Tage 2024

Alle Talks der Wiener Elektro Tage 2024 on demand abrufbar:

https://www.youtube.com/@porschemediacreative3744/videos