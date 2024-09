Drittgrößte Werbefläche des Landes geht live

Zum 2. Jubiläum des eigenen Screen-Netzwerks launcht Goldbach Austria einen 140 m² großen Iconic Screen

Die Screen-Vermarkterin Goldbach Austria bietet hierzulande das reichweitenstärkste Digital out of Home Netzwerk mit über 9.000 Screens an mehr als 1.300 Standorten und einer Nettoreichweite von 64,6% in 2 Wochen. Vor genau zwei Jahren wurde zusätzlich ein Netzwerk mit eigenen digitalen Außenwerbeflächen gestartet, das bis heute auf 112 Screens an 91 Standorten angewachsen ist – alle Displays sind dabei programmatisch ansteuerbar. Zum 2. Jubiläum der „Goldbach Screens“ ging auch der 140 m2 große „Iconic Screen“ in Brunn am Gebirge live. Die gigantische Werbefläche, die unter den Top 3 der größten LED Screens in Österreichs rangiert, wurde Ende August im Rahmen des jährlichen Sommerfests gemeinsam mit Partner FirstSpot aus der Taufe gehoben.

Goldbach Iconic Wien Süd – Neue Dimension in der Außenwerbung

Der Standort des Goldbach eigenen Iconic Screens am Dach eines Fitness-Centers in Brunn am Gebirge und direkt an einer stark frequentierten Hauptstraße gelegen, bietet eine hervorragende Sichtbarkeit für Pendler und Autofahrer. Die Werbefläche kann sowohl einzeln als auch kombiniert auf zwei Bildschirmen, die um die Ecke positioniert sind, bespielt werden, was u.a. kreativen Raum für 3D-Visualisierungen bietet. Die erste Kampagne auf dem neuen Screen war eine „First Mover“-Kampagne von BMW, die in beeindruckender Weise die Wirkungskraft dieser Fläche demonstrierte.

2,5 Elefanten schwerer Doppel-Screen wird zur Prestigewerbefläche

„Nicht nur das Gewicht machte das Projekt zu einem Elefantenprojekt“, scherzt Philipp Hengl, Head of Product & Partner Management DOOH bei Goldbach Austria. Der Bau des Iconic Screens, dessen Gewicht mit 15 Tonnen mehr als zwei Elefanten entspricht, erforderte über 20.000 Schrauben, 1,5 Kilometer Kabel und eine monatelange, logistisch anspruchsvolle Fertigung. Insgesamt legten die für den Screen benötigten 216 Paneele rund 12.000 Kilometer auf dem Schienenweg zurück. Mühselige Genehmigungen erschwerten das Projekt zusätzlich, doch das Ergebnis spricht für sich.

Premium-Werbefläche mit unschlagbarer Sichtbarkeit

Der „Goldbach Iconic Wien Süd“ ist nicht nur eine der größten, sondern auch eine der prestigeträchtigsten Außenwerbeflächen des Landes. „Der Standort direkt im Sichtbereich der stark frequentierten Straßen im Gewerbegebiet bei Brunn am Gebirge ist ideal, um maximale Aufmerksamkeit zu garantieren. Besonders interessant ist die Werbefläche für lokale Betriebe und Geschäfte aber auch für alle Marken, die ihre generellen DOOH Kampagnen mit einem besonders kreativen und aufmerksamkeitsstarken Auftritt auf dem Iconic Screen verstärken wollen,“ erklärt Marcus Zinn, als Sales Director DOOH verantwortlich für die Werbevermarktung.

Neben der Größe und Lage spielt auch die innovative Technologie des Iconic Screens eine entscheidende Rolle. Das programmatische Ansteuern der Werbeflächen ermöglicht die flexible und gezielte Schaltung von Inhalten, die sich nahtlos in die DOOH-Strategien der werbenden Unternehmen integrieren lassen.

Goldbach Austria – Innovationsführerin im DOOH-Bereich

Mit dem Goldbach Iconic Screen setzt die Vermarkterin erneut eine neue Benchmark in der Digital out of Home (DOOH) Werbung und unterstreicht ihre Position als Innovationsführerin. Die größte Reichweite, kombiniert mit technisch fortschrittlichen, programmatischen Lösungen, macht das Unternehmen zum Vorreiter in der Branche.