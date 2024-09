ÖFFI-TV seit September auf Flughäfen in Graz und Innsbruck on air

Mit einem redaktionellen Programm die Warte- und Fahrzeit im öffentlichen Verkehr zu verkürzen, ist die Gründungsidee von INFOSCREEN. Bereits zwei Stunden – spätestens aber 45 Minuten – vor dem Abflug sollte man am Check-in-Schalter sein, empfehlen Flughäfen. Deshalb geht das ÖFFI-TV nun auch an den Airports in Graz und Innsbruck on air.

Seit 01. September 2024 können sich die Fluggäste dort während der Wartezeit über das Weltgeschehen, Politik, Chronik, Sport und Kultur auf dem Laufenden halten. Das bringt INFOSCREEN nicht nur zusätzliche Reichweiten-Thermik. Werbekunden können ihre Botschaften auch sehr gezielt an eine überdurchschnittlich kaufkräftige Zielgruppe ausspielen – und zwar nicht nur auf den fünf neuen INFOSCREENs auf den Flughäfen in Graz und Innsbruck, sondern auch auf jenen im City Airport Train (CAT), der den Flughafen Wien mit dem Bahnhof Wien Mitte verbindet.

INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl lässt keinen Zweifel daran, dass das JCDecaux-Portfolio Vorbildwirkung für die aktuelle Expansion habe. Als größtes internationales Außenwerbeunternehmen vermarktet die Konzernmutter von INFOSCREEN insgesamt 153 Flughäfen weltweit. „Eine aktuelle Studie, die für JCDecaux durchgeführt wurde, zeigt, dass man auf Flughäfen eine junge Zielgruppe mit hoher Kaufkraft und großer Kauflaune erreicht“, betont Berndl. „Das sind gute Gründe, warum wir die Reichweiten der beiden Flughäfen in Innsbruck und Graz mit der des CAT bündeln. Jene rund sechs Millionen Fluggäste, die wir so pro Jahr erreichen, sind für viele Marken und Werbekunden eine höchst attraktive Zielgruppe.“ Diese sei neben Reise-, Freizeit- und Urlaubsangeboten auch an hochwertigen Serviceangeboten und Markenprodukten interessiert. „Schon jetzt haben wir sehr konkrete Anfragen für dieses neue, zielgruppengenaue Angebot“, freut sich Berndl.

Verbesserte Erlebnisqualität

Es sind fünf jeweils 46 Zoll große INFOSCREENs, auf denen das Programm des ÖFFI-TV in den Wartebereichen und Abflughallen der beiden Airports zu sehen ist. Für Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Graz Airport, liegen die Vorteile der Kooperation vor allem in der Programmqualität. „Die INFOSCREEN-Redaktion produziert gemeinsam mit hochkarätigen Content-Partnern ein topaktuelles Nachrichtenprogramm. Das bietet unseren Fluggästen einen Mehrwert, der das Flughafenerlebnis in Graz ideal ergänzt.“ Aus der Bündelung der Kräfte verspricht sich Patrick Dierich wichtige Impulse für alle Projektpartner. „Für unsere Zusammenarbeit gilt ganz klar: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Sowohl der CAT als auch die Flughäfen Graz und Innsbruck profitieren von der gemeinsamen Vermarktung, die INFOSCREEN möglich gemacht hat“, betont der stellvertretende Direktor der Tiroler Flughafenbetriebsges. m.b.H.