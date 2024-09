Alles im grünen Bereich

Die Integration von ESG und Nachhaltigkeit ist zum festen Bestandteil von Kommunikations- und Marketingstrategien geworden. Doch die Thematik ist hochkomplex und führt nicht selten zu unwahren oder irreführenden Umweltaussagen. Aus diesem Grund hat der Marketing Club Österreich das Weiterbildungsformat „Certified Sustainability Experts-Program“ entwickelt, das praxisnahe Kompetenzen in diesen Bereichen vermittelt. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Sommer geht die Weiterbildung am 14. Oktober in die nächste Runde.

Eine Untersuchung der EU-Kommission hat ergeben, dass etwa die Hälfte der Umweltaussagen in der Werbung und Kommunikation unwahr oder irreführend sind. „Dynamische Entwicklungen erfordern entsprechendes Know-how. Ich glaube, dass unlautere Werbung im Umweltbereich vor allem auf mangelndes Wissen zurückzuführen ist“, sagt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich. „Denn das Thema ESG mit all seinen gesetzlichen Verankerungen und Regulierungen ist extrem komplex.“

Von Green Marketing, Green Washing und Nachhaltigkeitsberichten

Aus diesem Grund hat der Marketing Club Österreich das Weiterbildungsformat „Certified Sustainability Experts-Program“ entwickelt, das nach einem äußerst erfolgreichen Auftakt im Sommer am 14. Oktober 2024 in die nächste Runde geht. Die Weiterbildung vermittelt Teilnehmer:innen aus dem Marketing und der Kommunikation über mehrere Wochen hinweg fundiertes theoretisches Fachwissen sowie praxisnahe Umsetzungskompetenzen in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit – von nationaler und EU-Gesetzgebung, die es bei Kampagnen zu beachten gilt, über das Erkennen und Vermeiden von Green Washing, das Verstehen und Anwenden von Green Marketing, das Auf- und Umsetzen nachhaltiger Kommunikationsstrategien bis hin zum Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten.

Von der Praxis für die Praxis

Teilnehmer:innen profitieren dabei von der Expertise namhafter Speaker:innen wie Reinhard Herok, Kommunikationsberater und Lektor für Nachhaltigkeit an der FH Wiener Neustadt sowie am Campus Wieselburg, Publizistin und Umweltaktivistin Nunu Kaller und Corporate-Sustainability-Expertin Karin Huber-Heim.

„Ich freue mich sehr über das Interesse an unserer Weiterbildung, die Teilnehmer:innen mit den erforderlichen Skills ausstattet, um die komplexen Anforderungen in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit erfolgreich zu meistern und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten“, sagt Regina Loster.

„Mit der Kombination aus Micro-Learning im Online-Lernportal, Live-Webinaren und vertiefenden Präsenzmodulen sorgen wir dabei für einen optimalen Praxistransfer“, ergänzt Lehrgangsleiterin Barbara Niederschick.

Zwei Weiterbildungsschienen für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Weiterbildung wird in unterschiedlichen Formaten auf zwei Levels angeboten: Die Schiene „Sustainable Marketing & Communications Overview“ bietet in sieben Live-Webinaren umfassendes Grundlagenwissen über die wichtigsten Aspekte, die für Marketing- und Kommunikationsspezialist:innen sowie Unternehmen in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit relevant sind. Das Format „Sustainable Marketing & Communications Advanced“ geht einen Schritt weiter. Bereits vorhandenes Grundlagenwissen wird in vier halbtägigen Präsenz-Seminaren in Wien vertieft und anhand von Praxisbeispielen werden Tools für eine erfolgreiche Implementierung entsprechender Maßnahmen mitgegeben.

„Auch wenn mich das Thema Nachhaltigkeit im Marketing schon lange begleitet, hat der Kurs mein Wissen auf ein völlig neues Level gehoben, vor allem wenn man die aktuellen rechtlichen Anforderungen betrachtet. Die ESG-Zertifizierung zum Abschluss bestätigt diese Vertiefung nochmals“, sagt Daniela Renezeder, eine der Absolvent:innen des Sommer-Kurses.

Möglichkeit der Zertifizierung und Förderung

Abgeschlossen werden die praxisorientierten Kurse mit einer offiziellen Teilnahmebestätigung. Weiters besteht die Möglichkeit der Zertifizierung als „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte:r“ nach Austrian Standards. Darüber hinaus erhalten WKO-Mitglieder der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation bei Einlösung des „Bildungscoins“ eine Förderung in Höhe von 500 Euro.

Weiterführende Informationen sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden sich unter https://weiterbildung.landing.marketingclub.at/.